Wdowy i wdowcy w całej Polsce odliczają dni do pierwszych wypłat renty wdowiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już przygotowuje się do realizacji przelewów i przekazów. Połączone emerytury i renty rodzinne po zmarłych małżonkach trafią do uprawnionych osób już w lipcu. "Fakt" potwierdził w ZUS terminy wypłat. Oto one.

Renta wdowia - kto może liczyć na wypłatę? Nowe świadczenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wnioski złożyło już prawie 900 tys. osób. Renta wdowia pozwala na połączenie własnej emerytury z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Wnioski o rentę wdowią można składać cały czas, ale by otrzymać wypłatę od lipca, trzeba to zrobić do 31 lipca. Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba spełnić kilka warunków: wdowa musi mieć ukończone 60 lat, a wdowiec 65 lat,

śmierć małżonka nie mogła nastąpić wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli kobieta najwcześniej w wieku 55 lat, mężczyzna - 60 lat),

do dnia śmierci małżonka para pozostawała we wspólności małżeńskiej,

po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec nie zawarli nowego związku małżeńskiego. Jak działa renta wdowia? Jedna wypłata, dwa świadczenia Renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń: jednego w 100 proc. i drugiego w 15 proc. To od seniora zależy, czy wybierze całą swoją emeryturę i 15 proc. renty rodzinnej, czy odwrotnie - 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. emerytury. We wniosku można wskazać preferowaną opcję lub poprosić ZUS o wyliczenie korzystniejszego wariantu. Maksymalna kwota wypłaty nie może przekroczyć 5 636,73 zł brutto miesięcznie. Ważne: połączone świadczenia będą wypłacane jednym przelewem w miesiącu. Terminy wypłat renty wdowiej - lipiec 2025 ZUS potwierdził "Faktowi", że pierwsze wypłaty renty wdowiej ruszą w lipcu 2025 roku. Świadczenia będą przekazywane w następujących terminach: 1 lipca to wtorek, więc pieniądze dotrą w terminie,

6 lipca to niedziela, więc renta wdowia musi dotrzeć do piątku, 4 lipca,

10 lipca to czwartek, pieniądze dotrą w terminie,

15 lipca to wtorek, pieniądze dotrą w terminie,

20 lipca to niedziela, więc renta wdowia będzie wypłacona w piątek 18 lipca,

25 lipca to piątek, więc renta wdowia będzie wypłacona dwa dni wcześniej, w piątek 23 lipca. Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, przelew zostanie zrealizowany wcześniej. Decyzja z ZUS przed pierwszą wypłatą Zanim pieniądze trafią na konta, ZUS wyśle decyzję o przyznaniu renty wdowiej. W korespondencji znajdzie się informacja o wysokości świadczenia oraz terminie wypłaty. Wysyłka decyzji rozpocznie się w połowie czerwca - wszyscy uprawnieni powinni otrzymać list do końca miesiąca.

