Już od lipca ZUS oraz KRUS ruszą z wypłatą nowego świadczenia, które znacząco wesprze budżety seniorów. Mowa o rencie wdowiej, długo wyczekiwanym rozwiązaniu, które umożliwi łączenie emerytury z rentą rodzinną. Co to dokładnie oznacza i kto może liczyć na wypłatę nawet 5636 zł?

/ Shutterstock

Nowe wsparcie finansowe: Od lipca 2025 r. ZUS i KRUS wypłacą rentę wdowią , umożliwiającą łączenie emerytury z rentą rodzinną. Świadczenie może wynieść do 5636,73 zł brutto.

, umożliwiającą łączenie emerytury z rentą rodzinną. Świadczenie może wynieść do 5636,73 zł brutto. Kluczowe warunki i terminy: Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić kryteria wiekowe i formalne (m.in. wiek 60/65 lat, brak nowego związku). Wnioski należy złożyć do 31 lipca 2025 r.

Chcesz wiedzieć, jak to wpłynie na Twój budżet i jakie są zasady wypłat?

Renta Wdowia 2025

Renta wdowia to efekt ustawy z dnia 26 lipca 2024 r., która wprowadziła zmiany w systemie emerytalno-rentowym. Jej głównym celem jest poprawa sytuacji finansowej osób, które straciły swojego małżonka.

Nowe przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2025 roku, dają możliwość pobierania dwóch świadczeń jednocześnie - własnej emerytury oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Prace nad tym rozwiązaniem trwały kilka lat i były odpowiedzią na liczne apele społeczne.

Kto może skorzystać? Kluczowe kryteria

Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim, wdowa musi mieć ukończone 60 lat, a wdowiec 65 lat. Kolejnym warunkiem jest trwanie wspólności małżeńskiej aż do śmierci współmałżonka. Dodatkowo, osoba ubiegająca się o świadczenie nie może pozostawać w nowym związku małżeńskim i musiała nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Pamiętaj! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2025 roku.

Do wniosku należy dołączyć akt zgonu małżonka, dowód osobisty, dokument potwierdzający wiek oraz decyzję ZUS lub KRUS o wysokości świadczenia zmarłego.

Ile wyniesie świadczenie? Zasady i limity

Od 1 lipca 2025 roku renta wdowia będzie stanowić 15 proc. świadczenia zmarłego małżonka. Warto jednak zaznaczyć, że od 2027 roku ta kwota wzrośnie do 25 proc. Co ważne, osoba uprawniona będzie mogła wybrać korzystniejszą opcję - albo zachować 100 proc. swojej emerytury i otrzymać 15 proc. renty rodzinnej, albo na odwrót.

Istnieje jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który obecnie wynosi 5636,73 zł brutto (trzykrotność najniższej emerytury). Kwota ta może ulegać zmianom w kolejnych latach w wyniku corocznej waloryzacji.