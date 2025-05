We wrześniu 2025 roku emeryci i renciści ponownie otrzymają tzw. czternastą emeryturę - wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, który we wtorek trafił do wykazu prac rządu. To kolejny rok z rzędu, kiedy dodatkowe świadczenie trafi do seniorów właśnie w tym miesiącu.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu / Shutterstock Pełna kwota świadczenia wyniesie 1878,91 zł brutto; przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

Czternastka będzie wolna od potrąceń. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rząd pełna wysokość czternastej emerytury w 2025 roku wyniesie 1878,91 zł brutto - dokładnie tyle, ile obecnie wynosi minimalna emerytura. Całą kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie (emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu, czternastka będzie pomniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Czternaste emerytury zostały na stałe wpisane do kalendarza wypłat od 2023 roku. Każdorazowo termin ich przekazania określa Rada Ministrów w specjalnym rozporządzeniu, które musi zostać wydane najpóźniej do 31 października danego roku. "Czternastka" wsparciem dla seniorów Dodatkowe świadczenie nie będzie podlegało żadnym potrąceniom - nie zostanie zajęte przez komornika i nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, świadczenia alimentacyjne czy 500 plus dla osób niesamodzielnych. Z wypłaconej kwoty potrącone zostaną jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dla wielu seniorów czternastka stanowi ważne wsparcie finansowe, które pozwala nieco odciążyć domowy budżet w drugiej połowie roku.