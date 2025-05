Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z „DGP” ujawniła, że zarezerwowane na społeczne budownictwo środki w wysokości 600 mln zł zostały w całości wykorzystane przez samorządy. "Nastąpiła blokada wsparcia" – powiedziała szefowa resortu i zaapelowała do dwóch ministrów o przekazanie obiecanego 1 mld złotych na Fundusz Dopłat.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że nie ma już pieniędzy na budownictwo społeczne / Shutterstock

Minister wskazała, że w 2023 r., za PiS, Fundusz Dopłat na społeczne budownictwo liczył 2,3 mld zł; w 2025 r. liczył 1 mld, z czego 400 mln przeniesiono na inne cele; zostało 600 mln, które samorządy zakontraktowały "bardzo szybko" i teraz "nie ma już ani złotówki" na budownictwo społeczne.

Limit został ustawą podniesiony o 1 mld zł. Wszyscy za tym głosowali. Prezydent podpisał ją już kilka tygodni temu i nic się nie dzieje - stwierdziła szefowa MFiPR.

Zaznaczyła, że w tej sprawie powinien zareagować minister finansów oraz minister rozwoju i technologii. Powinni przekazać pieniądze na Fundusz Opłat, ale nie robią tego - stwierdziła.

Dodała, że samorządy zainwestowały w przygotowanie projektów i "są zniecierpliwieni". Ludzie pobrali kredyty na wkład własny. (...) Nie przypominam sobie od lat takiej sytuacji, żeby do maja na wsparcie budownictwa społecznego poszło jedynie 600 mln zł - powiedziała.

Deweloperzy oporni w sprawie ujawnienia cen mieszkań

Odniosła się także do nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która zobowiązuje deweloperów do prowadzenia stron internetowych, na których podawane mają być ceny mieszkań od początku sprzedaży do jej zakończenia. Autorem tych rozwiązań był klub Polska 2050-TD.

Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz nowe przepisy mają zwiększyć przejrzystość, ale wywołały opór deweloperów. Ich uwagi do projektu minister nazwała "atakiem". Żadna konstruktywna propozycja (w uwagach do projektu - przyp. RMF FM) z ich strony nie padała. (...) Mięliśmy do czynienia ze strategią, która miała nam pokazać, iż oni są za jawnością, ale ten projekt jest bublem i dlatego go nie popierają - wskazała.

Wykup mieszkań TBS możliwy tylko w małych miejscowościach?

Pełczyńska-Nałęcz odniosła się też do kwestii wykupu mieszkań w towarzystwach budownictwa mieszkalnego (TBS) oraz w społecznych inicjatywach mieszkaniowych (SIM).

Teraz mieszkańcy TBS-ów i SIM-ów mogą wykupywać mieszkania, a MRiT chce to zlikwidować. My natomiast chcemy wprowadzić rozwiązania powiązane z wielkością miasta. Uważamy, że w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców powinna zostać zachowana możliwość wykupu na dzisiejszych zasadach. W przeciwnym razie trzeba je zlikwidować. Mniejsze mieszkanie jest tym, czym mieszkanie na własność dla pozostałych. Natomiast w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców trzeba zlikwidować możliwość wykupu. W tych mniejszych miejscowościach nie ma deweloperów i SIM bywa jedyną drogą do własnego mieszkania, dlatego nie powinniśmy tam zakazywać wykupu, biorąc też pod uwagę przywiązanie Polaków do własności - wskazała.