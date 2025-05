Do końca tej kadencji ma nastąpić podwyższenie kwoty wolnej od podatku - wynika z czwartkowej wypowiedzi Donalda Tuska w TVN24. Premier dodał, że to jest jego twarda obietnica. Do końca maja ma być też gotowych ponad 100 ustaw deregulacyjnych. "Uchylonych zostanie ok. 120 tys. przepisów" - zapowiedział.

Donald Tusk / Shutterstock

Kwota wolna od podatku

Bardzo mi zależy na wyższej kwocie od podatku, bo to był mój postulat. (...) Moim postulatem, którego też dopilnowałem, było to, że nie zabierzemy ludziom ani złotówki z tego, co dostali w ostatnich latach - powiedział na antenie TVN24 szef rządu.

Premier podkreślił, że świadczenie 800+ "to nie jest PiS-owski projekt, myśmy wzięli na siebie ciężar sfinansowania 800+". Dodał, że zostało to zrobione przy "zadłużeniu, które już wtedy było gigantyczne". Wskazał także, że "to my balansujemy na takiej granicy bezpieczeństwa".

Dopytywany, czy w tej sytuacji możliwe będzie podwyższenie kwoty wolnej od podatku, premier Tusk odpowiedział: W tym roku nie.

Czy w takim razie podwyżka kwoty wolnej nastąpi w przyszłym roku? - padło pytanie.

To jest moja twarda obietnica, że do końca tej kadencji - nie powiem, czy w przyszłym (roku - przyp. red.), bo to będzie zależało od tego, jak wysoko trzyma się ten deficyt. Nie możemy przekroczyć pewnej granicy, bo stracimy środki europejskie. (...) Ale kwota wolna od podatku, to nie jest zobowiązanie wynikające z tej kampanii, ja mówię o tym od lat i jestem absolutnie zdeterminowany - odpowiedział szef rządu.

Przypomnijmy, że w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Koalicja Obywatelska zapowiedziała podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł.

Pakiet deregulacyjny

Kolejna obietnica, którą Donald Tusk złożył na antenie TVN24, dotyczyła deregulacji.

Do końca maja będziemy gotowi z ponad 100 ustawami deregulującymi polską gospodarkę i administrację - powiedział szef rządu.

Wskazał, że chodzi m.in. o przepisy: dotyczące domniemania niewinności podatnika, gdy jest on w sporze z urzędem skarbowym; pełnej cyfryzacji wymiany dokumentów między prawnikami a sądami, a także rozwiązań ws. ochrony zdrowia.

Donald Tusk odnosząc się do wyżej wymienionych przykładów podkreślił, że podatnik nie zostanie ukarany dopóki urząd skarbowy nie udowodni mu, że faktycznie popełnił "poważny błąd". Dodał, że pakiet deregulacyjny zapewni też szybszy dostęp do lekarzy specjalistów poprzez uwolnienie terminów nieodwołanych wizyt.

Premier przekazał, że ponad 100 ustaw składających się na pakiet deregulacyjny uchyli ok. 120 tys. przepisów.