Który z polityków zasiadających w Sejmie posiada największy majątek? Ile emerytur pobiera premier Polski Donald Tusk? Jak dobry w oszczędzaniu jest Jarosław Kaczyński i kto z polityków posiada najdroższą torebkę? Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów. Niektóre informacje zadziwiają.

Ile zarabiają polscy politycy? Który z nich jest najbogatszy? / Shutterstock

Zgodnie z przepisami Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe parlamentarzystów. 29 maja na sejmowych stronach pojawiły się odpowiednie dokumenty, do których wgląd ma każdy obywatel. Przeanalizowaliśmy oświadczenia najważniejszych polskich polityków. Oto podsumowanie.

Premier Donald Tusk - trzy emerytury i żadnego domu

Donald Tusk, premier i poseł, ujawnił swoje najnowsze oświadczenie majątkowe za 2024 rok. Zgodnie z opublikowaną dokumentacją, Tusk zgromadził 220 tys. zł oszczędności oraz 290 tys. euro (ok. 1,2 mln zł). Rok wcześniej było to odpowiednio 120 tys. zł i 295 tys. euro, co oznacza, że majątek szefa rządu wzrósł o ponad 100 tys. złotych.

Premier posiada także trzy polisy na życie o łącznej wartości 370 tys. zł (ich wartość nie zmieniła się w ciągu roku).

Dochody Donald Tusk czerpał w 2024 roku z kilku źródeł. Jednym z nich jest oczywiście wynagrodzenie z Kancelarii Premiera, wynoszące w skali roku 280 288,48 zł. Dalej mamy dietę parlamentarną - 45 679,92 zł, prawa autorskie - 25 078 zł. Uwagę przykuwają aż trzy emerytury, które pobiera szef rządu. To emerytura z ZUS, wynosząca 133 762,62 zł, emerytura z Komisji Europejskiej, wynosząca 69 700 euro (ok. 295 255 zł) oraz emerytura z Belgii - 2 443,32 euro (ok. 10 348 zł).

Łącznie z trzech emerytur Tusk otrzymał 439 365 zł, co znacznie przewyższa jego roczną pensję premiera.

Co ciekawe, premier nie posiada samochodu, mieszkania ani domu - swoje mieszkanie w Sopocie przekazał wcześniej żonie.

Jarosław Kaczyński - kredyt w SKOK i 1/3 domu na Żoliborzu

Zadeklarowany rywal premiera - Jarosław Kaczyński również znalazł się pod lupą. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, w swoim oświadczeniu majątkowym za 2024 rok, wykazał oszczędności w wysokości 380 944 zł.

Polityk jest współwłaścicielem domu o powierzchni około 150 m kw na warszawskim Żoliborzu. Cała nieruchomość warta jest szacunkowo 2,2 mln zł, a udział Kaczyńskiego (jedna trzecia) to ponad 730 tys. zł.

Jarosław Kaczyński w 2024 roku czerpał dochody z różnych źródeł. Uposażenie poselskie to 138 343 zł, emerytura - 132 321 zł, dieta parlamentarna - 45 359 zł i wynagrodzenie z KPRM (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) - 37 065 zł.

Prezes PiS nie posiada samochodu, papierów wartościowych ani udziałów w spółkach. Posiada natomiast zobowiązanie finansowe w Kasie SKOK im. Stefczyka - na koniec 2024 roku do spłaty pozostało mu 45 404 zł.

Kaczyński pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Nie pobiera jednak za tę działalność wynagrodzenia.

Sławomir Mentzen - najdroższa torebka polskiej polityki?

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ma w swoim programie wiele postulatów gospodarczych. A jak poseł-przedsiębiorca radzi sobie z własnym majątkiem. Całkiem nieźle.

W oświadczeniu majątkowym Mentzen deklaruje 738 014 zł w gotówce oraz 15 tys. euro, 1,5 tys. dolarów, 165 funtów.

Współprzewodniczący Konfederacji miał jednak nosa do kryptowalut. Posiada 33,7 bitcoina o wartości ok. 13 mln zł i 45 tys. V-dolców (to wirtualna waluta z gry Fortnite) o wartości 1,6 tys. zł. Na cały majątek Mentzena składa się jednak dużo więcej elementów.

Akcje spółek: Mirbud: 7 500 akcji (89 100 zł), Figenen Capital SA: 1 000 akcji (488 zł), Pure Biologics: 1 450 akcji (24 940 zł), Mex Polska SA: 1 akcja (3,74 zł), Mentzen SA: 1 akcja (38,75 zł).

Fundacja Rodzinna Mentzen: 6,7 mln zł w gotówce, 11 tys. akcji Mex Polska SA (37 400 zł), 664 400 akcji Mentzen SA (25,75 mln zł).

Nieruchomości: dom (370 m²) o wartości 3,5 mln zł, mieszkanie (107 m²) o wartości 750 tys. zł, działka (1 500 m²) o wartości 2,3 mln zł, miejsce postojowe w garażu podziemnym (40 tys. zł).

Dochody (2024 r.): 200 tys. zł z udziału w spółce komandytowej Mentzen Legal, 72 183 zł zaliczki na poczet dywidendy z Kancelarii Mentzen, 470 405 zł z jednoosobowej działalności gospodarczej, 19 500 zł jako prezes zarządu Mentzen SA, 19 500 zł jako prezes Kancelarii Mentzen, 3 mln zł świadczenia z Fundacji Rodzinnej Mentzen, 2 393,5 zł z praw autorskich, 9 038,52 zł dieta parlamentarna.

Ruchomości: Mercedes Coupe Klasy E (2022) - 300 tys. zł, Volvo XC90 (2022) - 340 tys. zł, meble i sprzęt elektroniczny o wartości 240 tys. zł, zabudowa kuchenna - 120 tys. zł, kanapa - 18 400 zł, torebka - 17 tys. zł, regały - 17 tys. zł i 22 tys. zł, stół - 12 tys. zł.

Żeby nie było całkiem różowo, Sławomir Mentzen posiada także zobowiązania, w tym kredyt hipoteczny w PKO BP - pozostało do spłaty 311 626,29 zł i pożyczkę z Fundacji Rodzinnej Mentzen - 400 tys. zł.

Szymon Hołownia - ikona warta majątek

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, ujawnił w swoim najnowszym oświadczeniu majątkowym, że posiada dom o powierzchni 254 m kw, wyceniany na 2 898 000 zł (współwłasność z żoną), mieszkanie o powierzchni 64,5 m kw, wyceniane na 1 620 000 zł (współwłasność z żoną) siedlisko wiejskie o powierzchni 1,65 ha, warte 554 000 zł.

Oprócz tego w ramach środków finansowych i inwestycji, wykazał: 10 000 zł w gotówce, 7 000 dolarów amerykańskich, 9 000 euro, papiery wartościowe w funduszu inwestycyjnym o wartości ponad 91 000 zł.

Dochody za ostatni rok Szymona Hołowni to dieta parlamentarna: 45 679 zł (w tym 36 000 zł nieopodatkowanej i 9 679,92 zł opodatkowanej), wynagrodzenie z tytułu funkcji marszałka Sejmu: 247 208 zł i dodatkowe wynagrodzenie za służbowe podróże zagraniczne: 1 371 zł.

Marszałek posiada także przedmioty wartościowe, w tym ikonę wycenianą na ok. 20 000 zł i obraz wyceniany na 12 000 zł.

Hołownia posiada także zobowiązania: kredyt hipoteczny w Santander Banku na dom - do spłaty pozostało 1 447 000 zł, kredyt hipoteczny w mBanku na mieszkanie - do spłaty pozostało 546 779 zł i pożyczkę na cele mieszkaniowe z funduszu świadczeń socjalnych Kancelarii Sejmu - 36 125 zł.

Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma gospodarstwa rolnego

Minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że posiada środki finansowe w postaci oszczędności - ok. 95 000 zł i udziałów w funduszu inwestycyjnym - ok. 6 000 zł. Oprócz tego kilka cennych nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 86,24 m kw, wartość: ok. 650 000 zł, działkę rolną o powierzchni 0,2196 ha, wartość: ok. 28 000 zł, kolejną działkę rolną (w której posiada połowę udziału) o powierzchni 0,16 ha, wartość: ok. 22 000 zł, działkę budowlaną o powierzchni 754 m kw (z udziałem w drodze dojazdowej), o wartości ok. 220 000 zł, a także garaż o powierzchni 25 m kw, wartość: ok. 55 000 zł.

W 2024 roku uzyskał dochody z wynagrodzenia jako wiceprezes Rady Ministrów i minister obrony narodowej: 248 565,72 zł, dietę parlamentarną - 45 466,16 zł (w tym 9 466,16 zł opodatkowane) i z wynajmu mieszkania - 42 000 zł.

Co ciekawe szef PSL nie posiada gospodarstwa rolnego.

Adrian Zandberg - nie zajmuje się biznesem

W oświadczeniu majątkowym Adriana Zandberga, lidera Partii Razem, wskazano 110 000 zł oszczędności (bez środków w walucie obcej) i Obligacje Skarbu Państwa (trzyletnie) o wartości 90 000 zł. Oprócz tego polityk posiada mieszkanie o powierzchni 95 m kw, o wartości 1 600 000 zł (współwłasność z żoną) i jeździ Fordem Focusem z 2018 roku.

Dochody w roku 2024 uzyskał z uposażenia poselskiego - 167 842,60 zł, diety poselskiej - 45 145,50 zł i z wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie Ochrony Pracy: nieco ponad 5 000 zł.

Zandberg nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada udziałów ani akcji w spółkach, nie nabywał mienia od Skarbu Państwa czy samorządu, nie jest członkiem zarządów, rad nadzorczych ani komisji rewizyjnych w spółkach czy fundacjach.

Kto jest najbogatszy w polskim Sejmie?

Który z polityków zasiadających w Sejmie jest najbogatszy? Odpowiedź, jak zwykle brzmi: to zależy. Wydaje się jednak, że faworytów do fotelu lidera jest dwóch: to Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej i Marek Jakubiak lider Wolnych Republikanów.

W porównaniu do ubiegłego roku majątek Łąckiego znacznie wzrósł. Poseł posiada oszczędności w postaci 1,1 mln zł na kontach bankowych, 483 tys. euro na kontach bankowych. Poseł KO posiada także papiery wartościowe, których wartość jednak spadła o 1,3 mln zł i 150 tys. euro w stosunku do 2023 roku.

Oprócz tego kilka samochodów, a także kolekcję drogich zegarków. O majątku Artura Łąckiego stanowią jednak przede wszystkim nieruchomości, których wartość przekracza 64 mln złotych.

Po drugiej stronie mamy Marka Jakubiaka, który posiada oszczędności w postaci 320 tys. zł w gotówce i ok. 40 tys. dolarów. Nieruchomości Jakubiaka to dokładnie 2,5 mieszkania, działka i trzy miejsca garażowe o łącznej wartości ok. 6,45 mln złotych. Poseł posiada również imponującą kolekcję obrazów. W tym Wojciecha Kossaka - 70 tys. zł, Jana Styki - 80 tys. zł, czy szkicu Jana Matejki - 35 tys. zł. Do tego kilka zabytkowych samochodów i ekskluzywnych zegarków.

Rzecz w tym, że parlamentarzysta ma również 100 proc. udziałów w Browary Regionalne Jakubiak sp. z o.o. o wartości 60 mln zł (brak dochodu w 2024 r.). Do tego 3,37 proc. udziałów w Gambrynus sp. z o.o. - wartość: 96 tys. zł i 0,17 proc. w Browarze Lwówek - wartość: 18,7 tys. zł.