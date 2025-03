Klasa średnia - to brzmi dumnie. Ale kto tak naprawdę może się nazywać klasą średnią? Dzięki wyliczeniom niemieckich naukowców mamy już całkiem precyzyjną odpowiedź na to pytanie.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Niemal co drugi Niemiec zarabia na tyle dużo, by móc być nazywany klasą średnią. Za bogatych uważane jest 4 proc. niemieckiego społeczeństwa.

Wyliczenie progów dochodowych przysparza trudności ekonomistom, bo niełatwo jest zdefiniować precyzyjną granicę m.in. relatywnym ubóstwem a niższą klasą średnią. Podjęli się tego naukowcy z Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego w Kolonii, którzy przygotowali kalkulator zarobków. Można dzięki niemu sprawdzić nie tylko, do której klasy ekonomicznej należymy, ale też porównać swoje zarobki z osobami o różnym statusie społecznym.

Podstawą do wyliczeń jest mediana zarobków netto. Ta w Niemczech w 2022 roku wynosiła 2312 euro miesięcznie na osobę. W przypadku gospodarstw jednoosobowych te wyliczenia są stosunkowo proste, bo za reprezentanta klasy średniej uważa się osobę zarabiającą pomiędzy 80 a 150 procent mediany.

Według wyliczeń Instytutu do klasy średniej zaliczają się osoby żyjące samotnie, o ile zarabiają co najmniej 1850 euro miesięcznie, czyli przynajmniej 7,5 tysiąca złotych.

Ubogi Niemiec to taki, który w przeliczeniu na złotówki, zarabia co miesiąc mniej niż 5,5 tysiąca złotych. Bogaty uzyskuje co miesiąc ponad 24 tysiące złotych.

W przypadku gospodarstw dwuosobowych i rodzin z dziećmi konieczne jest określenie dochodu ważonego potrzebami. Ekonomiści przyjmują, że w gospodarstwie dwuosobowym nie mamy do czynienia z prostym pomnożeniem kosztów utrzymania przez 2. Również dzieci, według ekonomistów, kosztują domowy budżet mniej.

Para bez dzieci na utrzymaniu, by zaliczać się do klasy średniej, powinna zarabiać w przeliczeniu 12 tysięcy złotych. Bogata para to taka z miesięcznym dochodem minimum 8670 euro, czyli przynajmniej 36 tysięcy złotych. Za relatywnie ubogie uważane są pary o dochodzie do 2 tysięcy euro.

W przypadku rodzin z dziećmi te limity rosną. Ubogie niemieckie rodziny z jednym dzieckiem zarabiają w przeliczeniu poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Z dwójką - poniżej 12 tysięcy złotych.

Klasa średnia w przypadku rodzin z jednym dzieckiem oznacza minimum 14 tysięcy złotych dochodu, w przypadku rodzin z dwójką: 16 tysięcy złotych.

Bogactwo zaczyna się powyżej 10 i 12 tysięcy euro miesięcznego dochodu netto.

To oczywiście realia rynku niemieckiego. Czy polskie pensje mocno odbiegają od tych niemieckich? Można to sprawdzić na stronie Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego.