Notuje się coraz więcej odwołań od decyzji ZUS o cofnięciu prawa do zasiłku kobietom w ciąży. To skutek nasilonych kontroli prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Kobiety w ciąży coraz częściej odwołują się od decyzji ZUS / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Liczba odwołań od decyzji ZUS o cofnięciu prawa do zasiłku dla kobiet w ciąży systematycznie rośnie.

ZUS znacząco zwiększył liczbę kontroli prawidłowości zwolnień lekarskich: w 2023 r. było ich poniżej 90 tys., a w latach 2024-2025 już 138-139 tys.

Jeszcze kilka lat temu decyzja ZUS o zakwestionowaniu zwolnienia lekarskiego i cofnięciu prawa do zasiłku kobiecie w ciąży kończyła sprawę. Obecnie odnotowuje się coraz więcej odwołań. Czasem kończą się zmianą rozstrzygnięcia przez sąd - pisze "DGP".

Z danych, do których dotarł dziennik, wynika, że w latach 2023-2025 liczba odwołań od decyzji wydawanych po kontrolach zwolnień lekarskich w ciąży wzrosła z 33 do 70. Choć w porównaniu z ogólną liczbą przeprowadzonych kontroli odwołania stanowią niewielki odsetek, to jak wskazuje "DGP", kierunek zmian jest jednoznaczny.

Trend dotyczy również kobiet w ciąży, choć nie są głównym celem systemu kontrolnego ZUS. W ub.r. sprawdzono zwolnienia wystawione 5 tys. ciężarnych.

Jak pisze "DGP", intensyfikacja działań ZUS nie przełożyła się na proporcjonalny wzrost liczby przypadków, w których cofnięto prawo do świadczenia.