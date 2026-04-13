Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 20 mln zł kary na spółkę XTB. Według KNF, firma świadcząca usługi maklerskie m.in. przekazywała nierzetelne informacje klientom, które mogły wprowadzać w błąd. Decyzji nie nadano jednak rygoru natychmiastowej wykonalności.

Powodem kary jest - jak poinformowała w poniedziałek KNF - m.in. nienależyte ustalenie przez XTB czy klient ma wiedzę i doświadczenie konieczne do tego, by zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego ze świadczonymi mu usługami maklerskimi lub instrumentami finansowymi (chodzi o okres od 1 stycznia 2022 roku do 16 sierpnia 2023 roku).

KNF wskazała też na brak określenia przez XTB grupy docelowej (badany okres: od 1 stycznia 2022 roku do 17 września 2023 roku) oraz na przekazywanie klientom lub potencjalnym klientom informacji "nierzetelnych i wprowadzających w błąd w zakresie instrumentów finansowych".

KNF wskazuje na listę HOT XTB

Ponadto XTB, jak wskazała KNF, w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 17 września 2023 roku nie opisała okoliczności w związku z publikacją listy HOT, udostępnianej klientom. Zdaniem KNF w odniesieniu do usług wykonywania zleceń klienta na rachunek własny, mogło to powodować powstanie konfliktu interesów. W liście HOT XTB znajdują się instrumenty, które w danej chwili przyciągają największą uwagę na rynkach.

"Przyjęta przez Spółkę polityka przeciwdziałania konfliktom interesów nie pozwalała klientom na identyfikację konfliktu interesów w związku algorytmem zamieszczania instrumentów finansowych na liście HOT, w tym szczególnego promowania instrumentów, którymi obrót wiązał się z wyższym spreadem, a tym samym potencjalnie wyższym przychodem dla Spółki" - wskazała KNF.

"W sposób nierzetelny i nieprofesjonalny"

Zdaniem Komisji niespełnienie przez XTB wymogów nałożonych na firmy inwestycyjne przez przepisy prawa "spowodowało prowadzenie działalności w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny".

"Pełna zgodność praktyk rynkowych dotyczących sprzedaży skomplikowanych instrumentów finansowych, które generują podwyższone ryzyka, z obowiązującymi przepisami jest bardzo istotna z punktu widzenia ochrony inwestorów detalicznych na rynku kapitałowym. Instrumenty CFD cechują się wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz akceptujących ryzyko utraty całości zainwestowanych przez nich środków" - zaznaczyła KNF.

Komisja, powołując się na własne badania, wskazała że od 70 do 80 proc. klientów na rynku Forex systematycznie traci na transakcjach na tego typu instrumentach. "Zapewnienie pełnej zgodności praktyk rynkowych w odniesieniu do tej kategorii instrumentów z zasadami ochrony klientów detalicznych jest priorytetem organu nadzorczego" - dodała KNF.

Stanowisko XTB

Spółka XTB, odnosząc się do decyzji KNF, w przesłanym PAP oświadczeniu wskazała, że decyzja nie jest ostateczna, a XTB obecnie "szczegółowo analizuje" treść jej uzasadnienia, by zdecydować o ewentualnych dalszych krokach prawnych.

"Decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że XTB nie będzie mieć obowiązku zapłaty ewentualnej kary przed uzyskaniem przez decyzję waloru ostateczności" - wskazała XTB.

"Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dotyczy przede wszystkim procesu określenia grup docelowych oraz onboardingu nowych klientów, w tym formularza rejestracyjnego, stosowanego od stycznia 2022 do września 2023. Zarówno sam formularz, jak i mechanizm onboardingu zostały już zmienione zgodnie z wytycznymi Komisji" - dodała spółka w oświadczeniu.

Czym zajmuje się XTB?

XTB to międzynarodowy broker inwestycyjny, umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y oraz handel kontraktami CFD na waluty, surowce, indeksy i kryptowaluty za pośrednictwem platformy.