PKP Cargo pod lupą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o transakcje na akcjach spółki, których dokonał w środę wiceszef rady nadzorczej przewoźnika Marcin Wojewódka. Urząd sprawdza, czy nie doszło do wykorzystania informacji poufnych.

Marcin Wojewódka / Dawid Wolski / East News

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego analizuje środowe transakcje na akcjach PKP Cargo pod kątem przepisów Rozporządzenia MAR, dotyczącego nadużyć na rynku finansowym.

W środę kurs akcji PKP Cargo spadł o 9,06 proc. - z 12,88 zł na otwarciu do 11,65 zł na zamknięciu; obroty wyniosły 20,2 mln zł.

Wiceszef rady nadzorczej PKP Cargo, Marcin Wojewódka, sprzedał tego dnia 91 703 akcje po średniej cenie 12,56 zł, a po zamknięciu sesji kupił taką samą liczbę akcji po średniej cenie 11,53 zł.

Informacje o transakcjach zostały opublikowane w raportach bieżących spółki - sprzedaż ogłoszono dziesięć minut przed południem, zakup po zakończeniu notowań.

"Środowe transakcje na akcjach spółki PKP Cargo podlegają analizie Urzędu KNF z punktu widzenia przepisów Rozporządzenia MAR" - napisała KNF na platformie X. Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulations) dotyczy nadużyć na rynku finansowym, np. wykorzystywania informacji poufnych.

W czwartek na otwarciu sesji o godz. 9.08 kurs PKP Cargo urósł o 9,7 proc. do 12,78 zł.

Z raportów bieżących spółki wynika, że Wojewódka, jako osoba pełniąca obowiązki zarządcze, będąc wtedy p.o. prezesa zarządu PKP Cargo, po raz pierwszy poinformował o kupnie akcji przewoźnika w maju 2024 roku. Kupił wtedy 2 tys. akcji po 13,97 zł.

PKP Cargo wypracowało w trzecim kwartale 2025 r. 7,5 mln zł zysku i 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. W okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. Grupa PKP Cargo wypracowała 90,8 mln zł zysku operacyjnego, przy jednoczesnej stracie netto na poziomie 10,4 mln zł. Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 2,76 mld zł.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-procentowym udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc.

W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki. Także w lipcu ub.r. zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3665 pracowników. Obecnie PKP Cargo zatrudnia ok. 10 tys. osób.

Na początku czerwca br. PKP Cargo po raz kolejny poinformowało, że zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe. Tym razem zwolnienia miałyby objąć do 1041 pracowników w 2025 r. oraz do 1388 w 2026 r. W połowie września tego roku PKP Cargo podało, że ostatecznie w 2025 r. zwolni do 500 osób w ramach zwolnień grupowych.