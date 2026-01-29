​Nawet 1000 zł dodatku do pensji w lutym 2026 roku - tyle muszą dopłacić pracodawcy osobom pracującym w nocy. Wynika to wprost z Kodeksu pracy i rosnącej płacy minimalnej. Wypłaty nie da się ominąć ani zastąpić premią.

Nawet 1000 zł dodatku do lutowej pensji / Shutterstock

Praca w nocy - jaki dodatek?

Kto nie może pracować w nocy? Jasne wytyczne.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Pracownicy wykonujący obowiązki w porze nocnej mogą liczyć na wyraźnie wyższe wynagrodzenie. Do lutowej pensji należy się nawet 1000 zł dodatku.

Zgodnie z art. 151(8) §1 Kodeksu pracy, za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przepis jasno wskazuje, że dodatek jest obowiązkowy i nie zależy od decyzji pracodawcy. Przysługuje on każdemu pracownikowi, który wykonuje pracę w godzinach nocnych, czyli między 21.00 a 7.00 (dokładny przedział ustala pracodawca w regulaminie).

Dodatek za pracę w nocy jest bezpośrednio powiązany z wysokością płacy minimalnej. Od stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, czyli 3605,85 zł netto. To oznacza wyższe stawki dodatku nocnego.

Co ważne, wysokość dodatku nie jest stała - zmienia się w zależności od liczby godzin roboczych w danym miesiącu. W 2026 roku stawka godzinowa dodatku za pracę w nocy wynosi:

styczeń - 6,01 zł

luty - 6,01 zł

marzec - 5,46 zł

kwiecień - 5,72 zł

maj - 6,01 zł

czerwiec - 5,72 zł

lipiec - 5,22 zł

sierpień - 6,01 zł

wrzesień - 5,46 zł

październik - 5,46 zł

listopad - 6,01 zł

grudzień - 6,01 zł

Nawet 1000 zł więcej do pensji

Osoby, które pracują wyłącznie w porze nocnej, mogą w lutym otrzymać nawet 1000 zł dodatku do wynagrodzenia. Ostateczna kwota zależy od liczby przepracowanych godzin nocnych, ale przy pełnym wymiarze pracy jest to realna i należna suma.

W lutym 2026 r. 6,01 zł brutto za każdą godzinę (20 proc. stawki godzinowej z minimalnego wynagrodzenia). Przyjmujemy typowy pełny etat w lutym: około 160 godzin pracy w miesiącu, w przypadku osoby pracującej wyłącznie w nocy - wszystkie te godziny są godzinami nocnymi. 160 godzin x 6,01 zł = 961,60 zł brutto.

Po zaokrągleniu i przy różnicach w liczbie godzin (np. 168 godzin w grafiku zmianowym) kwota zbliża się do 1000 zł brutto.

Pracodawca nie może odmówić wypłaty dodatku, ani zastąpić go innym świadczeniem.

Nie każdy może pracować w nocy

Przepisy jasno wskazują, że nie wszyscy pracownicy mogą być zatrudniani w porze nocnej. Zakaz obejmuje m.in.:

kobiety w ciąży - art. 178 Kodeksu pracy,

pracowników młodocianych (poniżej 18. roku życia) - art. 203 Kodeksu pracy,

rodziców opiekujących się dzieckiem do 8. roku życia - art. 178 Kodeksu pracy,

osoby z niepełnosprawnością - art. 15 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi na to zgodę).

Dodatek za pracę w nocy to nie przywilej, lecz obowiązek pracodawcy wynikający z ustawy. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną też kwoty, które muszą trafić do pracowników.