Główny lekarz weterynarii Paweł Meyer poinformował w czwartek, że wśród 368 schroniskach dla zwierząt, w których przeprowadzono kontrolę, w 40 z nich stwierdzono nieprawidłowości. Miejsca pobytu bezdomnych zwierząt skontrolowali wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii, a także oddział terenowe.

Dziś w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonych w schroniskach dla zwierząt. W konferencji uczestniczyli: główny lekarz weterynarii Paweł Meyer oraz wiceministrowie: Jacek Czerniak (MRiRW) i Tomasz Szymański (MSWiA).

Kontrole schronisk dla zwierząt w Polsce. W 40 stwierdzono nieprawidłowości

Meyer przekazał, że przeprowadzenie kontroli zlecił organom terenowym, wojewódzkim lekarzom weterynarii i powiatowym lekarzom weterynarii. Ich celem było sprawdzenie "warunków bytowych zwierząt w aspekcie warunków pogodowych, które nadchodziły, i kwestii związanych z właściwymi warunkami dla tych zwierząt".

Zostało wykonanych 368 kontroli. Dwie są jeszcze realizowane. W stosunku do 40 schronisk stwierdzono nieprawidłowości - poinformował główny lekarz weterynarii. Dodał, że sam nadzór wojewódzkiego lekarza weterynarii przeprowadził cztery kontrole. W przypadku czterech schronisk wydane są decyzje. Kolejne będą wydawane niezwłocznie - zaznaczył.

Zapowiedział, że w tym roku zostanie przeprowadzony audyt wszystkich schronisk w całym kraju. Ma on dotyczyć m.in. nadzoru nad placówkami.

Wiceszef MRiRW ogłasza: Wprowadzimy jednolity system

Z kolei wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak oświadczył, że zostanie wprowadzony jednolity system, w którym "każdy pies będzie zaczipowany". Zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa system ma ułatwić identyfikację właścicieli m.in. porzuconych zwierząt.

Dodał, że projekt dotyczący Krajowego Rejestru Oznaczonych Psów i Kotów ma być przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów jeszcze dziś. Decyzja w tej sprawie ma zapaść o godz. 12 - zapowiedział.

Jednolity system czipowania psów dla całego kraju ma być kompatybilny również z systemami unijnymi. Każdy pies będzie zaczipowany i zarejestrowany. W systemie znajdą się podstawowe informacje dotyczące właściciela zwierzęcia - podkreślił.

Zaznaczył także, że "jeżeli właściciel psa nagle podejmie decyzję, żeby tego psa gdzieś zostawić, to system niezwłocznie sprawdzi, do kogo należał". W ten sposób ograniczymy w jakimś zakresie bezdomność zwierząt - powiedział.

Zapowiedział również, że w przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny. Obowiązkowo rejestrowane będą też zwierzęta znajdujące się w schroniskach - dodał.

System ma być zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

125 interwencji policji w schroniskach od początku roku

Z informacji, jakie przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański wynika, że od początku roku policja przeprowadziła 125 interwencji w schroniskach dla zwierząt. Wzięło w nich udział prawie 490 funkcjonariuszy.Zaapelował także do organizacji i osób prywatnych o zgłaszanie do inspekcji weterynaryjnej i MSWiA nieprawidłowości w placówkach.

Dobrostan zwierząt oraz funkcjonowanie ich w należytych warunkach są dla nas priorytetem. Mówimy stanowcze "nie" patoschroniskom - podkreślił.

Szymański poinformował również, że w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego będą analizowane wystąpienia pokontrolne. Przeanalizujemy zalecenia i wystąpimy do jednostek samorządu terytorialnego, (...) żeby wdrożyć jak najlepsze rozwiązania - zadeklarował.

Masowe kontrole w schroniskach mają związek z ostatnimi wydarzeniami w Bytomiu w województwie śląskim. Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury. W sobotę, po ponownej kontroli, zamknięte zostało schronisko dla zwierząt w Sobolewie na Mazowszu.