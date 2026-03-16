Od dzisiaj kierowców podróżujących zakopianką w rejonie węzła Myślenice oraz ulicą Jana Sobieskiego czekają istotne zmiany w organizacji ruchu. Prace remontowe i budowa nowej infrastruktury drogowej wymuszą czasowe zamknięcia oraz objazdy. Sprawdź, czego się spodziewać i jak zaplanować podróż.

/ GDDKiA /

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

W poniedziałek, 16 marca, około godziny 9:00, na całym 700-metrowym odcinku budowy w rejonie Myślenic zostanie zamknięta prawa jezdnia zakopianki, prowadząca w kierunku Zakopanego. Ruch zostanie przekierowany na jezdnię lewą, gdzie kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku.

Taka organizacja ruchu potrwa do czwartku, 19 marca, do godziny 18:00.

W tym czasie wykonawcy planują położyć ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu na całym zamkniętym odcinku. Dodatkowo, jak zapowiadają drogowcy, zaplanowano montaż osłon przeciwolśnieniowych na barierkach.

Zmiany na ul. Jana Sobieskiego

Również w poniedziałek, ale nieco później – około godziny 12:00 – wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na ul. Jana Sobieskiego, która łączy się z zakopianką.

Drogowcy ponownie otworzą do ruchu drogę dojazdową DD-03, która stanie się alternatywą dla kierowców korzystających dotąd z ul. Sobieskiego. Na tej ulicy rozpoczną się bowiem prace remontowe nawierzchni.

Prace na ul. Sobieskiego potrwają dłużej, a o terminie ich zakończenia drogowcy będą informować w oddzielnym komunikacie.

Nowy węzeł Myślenice - koniec świateł, większe bezpieczeństwo

Inwestycja w rejonie Myślenic zakłada budowę nowego węzła drogowego. Dzięki temu zlikwidowana zostanie sygnalizacja świetlna, która obecnie reguluje ruch na skrzyżowaniu zakopianki i ul. Sobieskiego.

Ważnym elementem inwestycji będzie również budowa nowej kładki dla pieszych w rejonie Cmentarza Żydowskiego. Dzięki temu możliwe będzie zlikwidowanie dotychczasowego przejścia dla pieszych przez zakopiankę.



