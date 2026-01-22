GUS ujawnił nowe informacje o zarobkach Polaków. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r. wyniosło 9.583,31 zł.

Ile zarabiają Polacy? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 roku wyniosło 9 583,31 zł.

Oznacza to wzrost płac o 8,6 proc. rok do roku.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,7 proc. rok do roku.

/ Mateusz Krymski / PAP

Ceny produkcji przemysłowej

Ceny produkcji przemysłowej w grudniu 2025 r. spadły rdr o 2,5 proc., w ujęciu miesięcznym spadły o 0,4 proc.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym spadły w grudniu o 2,2 proc., a w ujęciu miesięcznym spadły o 0,1 proc.

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2025 r. wzrosła o 4,5 proc. rdr, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 36,2 proc.