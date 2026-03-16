Czy Komisja Europejska utrudni wypłatę pieniędzy z SAFE po wecie prezydenta Nawrockiego? "Może być lekkie opóźnienie, a cały sens tego przedsięwzięcia opiera się na tym, by to była najtańsza i najszybsza formuła dozbrojenia polskiej armii. (...) Weto stawia jednak znak zapytania w kwestii dozbrojenia służby granicznej i policji" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 eurodeputowany Janusz Lewandowski. Czy rząd jest w stanie jeszcze zdobyć pieniądze z programu SAFE dla tych dwóch formacji? "W obecnej formule, bez ustawy, nie, ale w uchwale rządowej jest intencja, żeby pieniądze dla policji i straży granicznej, jakże potrzebne, zdobyć. Obie formacje są w trakcie wojny hybrydowej" - dodał.