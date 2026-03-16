Bayern Monachium znalazł się w trudnej sytuacji przed rewanżowym meczem z Atalantą Bergamo w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Kontuzje wykluczyły wszystkich podstawowych bramkarzy, przez co między słupkami może stanąć zaledwie 16-letni Leonard Prescott.

Leonard Prescott / Lairys Laurent/ABACA/Abaca / East News

W sobotnim meczu Bundesligi z Bayerem Leverkusen (1:1) urazu mięśnia przywodziciela doznał Sven Ulreich, trzeci w hierarchii bramkarzy Bayernu Monachium. Choć 37-latek dograł spotkanie do końca, po meczu okazało się, że nie będzie mógł wystąpić w najbliższych dniach.

Niemiec dołączył tym samym do Manuela Neuera, który od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją mięśniową, oraz Jonasa Urbiga. Ten ostatni doznał wstrząśnienia mózgu podczas pierwszego meczu z Atalantą Bergamo , wygranego przez Bayern aż 6:1.

W tej sytuacji trener Vincent Kompany może być zmuszony postawić na 16-letniego Leonarda Prescotta, który już w pierwszym meczu z Atalantą znalazł się na ławce rezerwowych. Alternatywą pozostaje sięgnięcie po bramkarza z drużyny rezerw.

Według informacji przekazanych przez klub, Manuel Neuer wciąż pracuje nad powrotem do pełnej sprawności, jednak jego występ w środowym meczu jest mało prawdopodobny. Jonas Urbig ma wrócić do treningów dopiero za kilka dni.

Ostateczna decyzja dotycząca obsady bramki zapadnie tuż przed meczem. Sytuacja kadrowa Bawarczyków sprawia, że 16-latek może stanąć przed życiową szansą, by zadebiutować w Lidze Mistrzów w jednym z najważniejszych spotkań sezonu.