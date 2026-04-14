W 2025 roku kancelaria prezydenta wypłaciła ponad 1,1 mln złotych na nagrody dla swoich pracowników - tak wynika z informacji, do których dotarł "Fakt". Bonusy trafiły do ponad 300 urzędników, a średnia wysokość gratyfikacji wyniosła 3,2 tys. zł na osobę. Wydatki na utrzymanie urzędu nie przestają rosnąć, a budżet na 2026 rok przekroczy 325 mln zł.

Milionowe nagrody w kancelarii prezydenta

W 2025 roku kancelaria prezydenta przeznaczyła na nagrody dla swoich pracowników ponad 1,1 mln złotych. Wypłaty te objęły wyłącznie kadrę urzędniczą - prezydenccy ministrowie nie otrzymali z tej puli żadnych dodatkowych środków. Największa część nagród została przyznana jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy, jednak nowy prezydent Karol Nawrocki, który objął urząd na początku sierpnia 2025 roku, kontynuował politykę wypłat bonusów.

Nagrody dla ponad 300 urzędników

Łączna kwota wypłaconych nagród w 2025 roku wyniosła 1,139 mln złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownictwo kancelarii mogło przeznaczyć na ten cel do 3 proc. planowanych wynagrodzeń. Według oficjalnych danych, średnia wysokość nagrody przypadająca na jednego pracownika wyniosła 3,2 tys. złotych. W sumie dodatkowe środki otrzymało ponad 300 osób, z czego 268 pracowników zostało nagrodzonych jeszcze pod koniec kadencji Andrzeja Dudy. Po objęciu urzędu przez Karola Nawrockiego wypłacono kolejne 445 tys. złotych z funduszu nagród.

Kryteria przyznawania nagród i opinie

Zgodnie z ustawą o pracownikach urzędów państwowych, fundusz nagród ma służyć wyróżnianiu osób za "szczególne osiągnięcia". Jednak skala wypłat sugeruje, że dla wielu urzędników nagrody stały się de facto dodatkiem do pensji. Taką opinię wyraził przewodniczący sejmowej Komisji Regulaminowej, poseł Jarosław Urbaniak w komentarzu dla wp.pl. Warto podkreślić, że tradycyjnie premie nie objęły osób na najwyższych stanowiskach kierowniczych.

Rosnące koszty utrzymania kancelarii

Wypłaty nagród odbywają się na tle systematycznego wzrostu kosztów funkcjonowania kancelarii prezydenta. Mimo zakończenia kosztownych obchodów państwowych, budżet urzędu nie przestaje rosnąć. Na 2026 rok zaplanowano wydatki na poziomie 325 mln złotych, co oznacza, że utrzymanie kancelarii kosztuje podatników niemal milion złotych dziennie.