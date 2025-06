Ważna informacja dla Polaków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną wysyłkę listów do emerytów i rencistów. W kopercie są dwie decyzje: o marcowej waloryzacji i o trzynastej emeryturze.

ZUS wysyła informacje do obywateli / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

ZUS wysłał do emerytów i rencistów decyzje o marcowej waloryzacji i trzynastej emeryturze.

Waloryzacja świadczeń w marcu wyniosła 5,5 proc.

Wypłacono trzynastki w wysokości 1878,91 zł brutto dla osób uprawnionych do 31 marca.

Łącznie wysłano ponad 8,6 mln dokumentów.

W decyzji zawarto informacje o kwocie świadczenia po waloryzacji oraz o składce i zaliczce na podatek dochodowy.

ZUS podkreślił, że wszyscy seniorzy otrzymali swoje świadczenia po marcowej waloryzacji, której wskaźnik wyniósł 5,5 proc. Zakończyła się także wypłata trzynastek - w tym roku to 1878,91 zł brutto. Trzynastka trafiła do wszystkich osób, które 31 marca br. miały prawo do wypłaty renty lub emerytury albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

ZUS zakończył wysyłkę decyzji waloryzacyjnych oraz decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. 13. emerytury. Oznacza to, że do naszych klientów trafi łącznie ponad 8,6 mln sztuk dokumentów - podał Grzegorz Dyjak.

W pierwszej decyzji podana została kwota świadczenia po marcowej waloryzacji, a także kwota pobranej składki i zaliczki na podatek dochodowy.

ZUS jest zobowiązany przepisami prawa do tego, aby taką informację przekazać świadczeniobiorcom. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych została zrealizowana - podobnie jak w latach ubiegłych - łącznie z wysyłką decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, w jednej kopercie.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są co roku waloryzowane. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który w 2024 r. wyniósł 103,6 proc., oraz na realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia, który osiągnął 9,5 proc.

Od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1878,91 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1409,18 zł.