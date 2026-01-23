Już w najbliższą niedzielę, 25 stycznia, sklepy w całej Polsce będą otwarte. To pierwsza w tym roku niedziela handlowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2026 roku przewidziano siedem takich niedziel.

Niedziela handlowa wypada 25 stycznia / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Gdzie zrobimy zakupy w niedzielę handlową?

Ile niedziel handlowych w 2026 roku?

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Niedziele handlowe w 2026 roku

Kolejne niedziele handlowe przypadną na: 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia oraz 6, 13 i 20 grudnia. Warto zapisać te daty w kalendarzu, zwłaszcza jeśli planujecie większe zakupy lub nie macie czasu w tygodniu.

Przypomnijmy, że ograniczenia w handlu w niedziele obowiązują od 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku zakupy w większości sklepów można robić tylko w siedem wyznaczonych niedziel w roku: w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą oraz - po nowelizacji - w trzy kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem.

Wyjątki od zakazu i wysokie kary

Ustawa przewiduje jednak aż 32 wyjątki od zakazu. Otwarte mogą być m.in. placówki pocztowe (jeśli przychody z usług pocztowych stanowią co najmniej 40 proc. sprzedaży), cukiernie, lodziarnie, stacje paliw, kwiaciarnie, sklepy z prasą oraz kawiarnie. W tych miejscach zakupy zrobimy także w niehandlowe niedziele.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grożą wysokie kary - od 1000 zł do nawet 100 tysięcy złotych. W przypadku uporczywego łamania przepisów sąd może orzec także karę ograniczenia wolności.

Wigilia i niedziele handlowe

Warto przypomnieć, że od 1 lutego 2025 roku obowiązuje nowelizacja ustawy, zgodnie z którą 24 grudnia, czyli Wigilia, jest dniem wolnym dla wszystkich pracowników, także tych zatrudnionych w handlu. Dotychczas sklepy mogły być otwarte w Wigilię do godziny 14. Nowe przepisy przewidują również, że w grudniu pracownik handlu nie może pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia 2024 roku prezydent Andrzej Duda skierował ustawę o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu. Na ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie jeszcze czekamy.