Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapewnił, że ma gotowy plan, który pozwoli zatrzymać rosnące ceny ropy naftowej wywołane konfliktem z Iranem. Szczegóły nie zostały ujawnione, ale według zapowiedzi prezydenta Amerykanie mogą spodziewać się szybkich i skutecznych działań. "Będziecie bardzo zadowoleni" - powiedział Trump.

W obliczu rosnących cen ropy naftowej, które przekroczyły już poziom 100 dolarów za baryłkę, prezydent Donald Trump zapewnił, że administracja jest przygotowana na każdy scenariusz. Mam plan na wszystko, ok? (...) Będziecie bardzo zadowoleni - powiedział w rozmowie telefonicznej z dziennikiem "New York Post".

Możliwe działania administracji

Choć prezydent nie zdradził szczegółów swojego planu, media spekulują, że jednym z rozważanych rozwiązań może być sięgnięcie po krajowe rezerwy strategiczne ropy. Takie rozwiązanie sugerował wcześniej lider demokratów w Senacie, Chuck Schumer. Według agencji Reutera Trump miał jeszcze tego samego dnia rozważyć różne opcje, które mogłyby zahamować wzrost cen surowca.

Biały Dom obawia się, że utrzymujące się wysokie ceny ropy mogą zaszkodzić zarówno amerykańskim firmom, jak i konsumentom. Sytuacja ta może mieć również wpływ na wynik republikanów w zbliżających się wyborach uzupełniających do Kongresu, zaplanowanych na jesień.

Optymistyczne prognozy administracji

Mimo niepokoju na rynku, administracja prezydenta Trumpa przekonuje, że obecny wzrost cen ropy jest przejściowy. Według urzędników spadek cen powinien nastąpić w ciągu kilku tygodni, a nie miesięcy. Sam prezydent podkreślił, że wyższe ceny ropy to "bardzo niska cena do zapłaty za bezpieczeństwo", dodając, że tylko "głupcy mogą myśleć inaczej".