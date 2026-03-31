Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane o inflacji w Polsce. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. wzrosły rok do roku o 3,0 proc. Wojna na Bliskim Wschodzie podniosła inflację z 2,1 proc.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. wzrosły rdr o 3,0 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

W porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,3 proc. rdr i o 1,4 proc. mdm.

Inflacja jest niższa od prognoz. Z danych GUS wynika, że ceny paliw co prawda wystrzeliły, ale ceny żywności w zasadzie przez miesiąc nie wzrosły.