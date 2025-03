​Wiemy, jak śpiewają wieloryby i jakie odgłosy wydają foki. Tajemnicą były natomiast dźwięki wydawane przez rekiny. Do teraz. Nowozelandzkim uczonym udało się je nagrać po raz pierwszy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Te odgłosy do złudzenia przypominają kliknięcia myszki komputerowej. Wydają je jednak rekiny, a dokładniej gatunek o nazwie Mustelus Lenticulatus zamieszkujący ujścia rzek w Nowej Zelandii.

Wiadomo, że ryby i morskie ssaki wydają różne dźwięki w różnych kontekstach, takich jak godowe zaloty czy obrona przed drapieżnikami. Teraz do tej konwersacji dołączyły rekiny.

Nagrania sugerują, że produkują te dźwięki, z siłą zatrzaskując swoje spłaszczone zęby. Zazwyczaj jest to reakcja na zaskoczenie. Badanie opublikowane w czasopiśmie "Royal Society Open Science" potwierdza, że te małe, osiągające do 1,5 m długości ssaki wydają ostre kliknięcia o stosunkowo wysokich częstotliwościach.

Dźwięk wydawany przez rekina

Uczeni oszacowali liczbę kliknięć w przedziale czasowym - średnio 9 co 20 sekund, przy czym większość dźwięków była wydawana wraz z ruchami ciała, takimi jak przemieszczanie się z prawej na lewą stronę, co sugeruje, że prawdopodobnie była to reakcja na zaskoczenie.

Nie jest natomiast jasne, czy rekiny słyszą kliknięcia innych osobników i czy używają ich do komunikowania się ze sobą. Naukowcy wzywają do dalszych badań w celu potwierdzenia mechanizmu i określenia innych zastosowań tych dźwięków oraz ich biologicznego znaczenia.