W 2023 roku szykują się zmiany, które dotkną emerytur i rencistów. Ma to związek z ustawą podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił też, że w 2023 roku wypłacona zostanie zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Minimalna podwyżka. Ile wyniesie?

Zgodnie z nowelizacją w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł.

Podwyższone zostaną najniższe świadczenia - odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W przypadku osób pobierających emeryturę częściową, kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa, niż 125 zł.

Miesięczny prób wysokości otrzymywanych świadczeń, kwota graniczna - zmiany

Emerytury osób, które nie mają gwarancji wysokości najniższej emerytury (nie mają co najmniej 20 lat pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn), zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

Do 3046,29 zł podwyższona zostanie miesięczna kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, zgodnie z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Z kolei do 2157,80 zł podwyższony zostanie miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń, który uprawnia do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Waloryzacji będzie zastosowana również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Ustawa wejdzie w życie 1 marca 2023 r., z wyjątkiem art. 10, który wszedł w życie po dniu ogłoszenia. Wcześniejsze wejście w życie art. 10 wynikało z konieczności ogłoszenia co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji komunikatu Prezesa ZUS.

Trzynasta, czternasta, piętnasta emerytura

Deklaracje rządu wskazują na to, że w 2023 roku zostanie wypłacone zarówno trzynaste, jak i czternaste świadczenie emerytalne.

"Trzynastka i czternastka będą dalej utrzymane. Jeśli będziemy nadal rządzić, wpiszemy 14. emeryturę do ustawy, żeby stała się dodatkiem sformalizowanym" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z "Super Expressem", opublikowanej w połowie grudnia.

Serwis Wyborcza.biz, powołując się na nieoficjalne informacje, podał w listopadzie, że w przyszłym roku, przed wyborami, zostanie wypłacona nie tylko 13. i 14. emerytura, ale także 15. Zdaniem portalu, zgodę na to dał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaprzeczają jednak temu politycy obozu rządzącego. Nie toczą się żadne prace ani nie ma żadnej decyzji politycznej dotyczącej wypłaty 15. emerytury; umacniamy 13. oraz 14. emeryturę, która będzie stała i coroczna - powiedział sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

25 sierpnia w Polsce ruszyła wypłata 14. emerytur. Świadczenie na rękę w pełnej wysokości wynosi 1217,98 zł. Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafiło w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

Wcześniej, 1 kwietnia pierwsi seniorzy otrzymali 13. emeryturę. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Otrzymują je wszyscy emeryci i renciści - w sumie ok. 9,7 mln osób. Trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 r., a od dwóch lat gwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów.