ZUS zakończył masową wysyłkę listów do ponad 8,8 miliona Polaków. W tym roku w jednej kopercie ukryto aż dwie kluczowe decyzje. Sprawdź, co dokładnie znajduje się w przesyłce i dlaczego pod żadnym pozorem nie powinieneś jej wyrzucać.

ZUS rozesłał ponad 8 milionów listów do emerytów i rencistów / Shutterstock

ZUS wysłał do emerytów i rencistów w Polsce aż 8,8 mln pakietów z ważnymi informacjami o waloryzacji świadczeń i trzynastej emeryturze.

Decyzje o waloryzacji i trzynastej emeryturze trafiają teraz w jednej kopercie, co ułatwia dostęp do najważniejszych danych i ogranicza liczbę przesyłek.

Waloryzacja w 2026 roku wyniosła 5,3 proc., a najniższe świadczenia wzrosły do 1 978,49 zł brutto - wszystko bez konieczności składania wniosków.

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W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził szeroko zakrojoną akcję wysyłki dokumentów do swoich klientów. Łącznie do emerytów i rencistów w całej Polsce trafiło 8 836 400 pakietów dokumentów.

Jak podkreślają przedstawiciele ZUS, coroczna wysyłka decyzji dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego jest jednym z najważniejszych działań instytucji na rzecz seniorów.

To jedna z naszych największych akcji korespondencyjnych, którą robimy co roku. Warto list od nas przeczytać, gdyż są w nim informacje zarówno o wysokości emerytury po marcowej waloryzacji, jak i kwocie wypłacanej trzynastej - zaznacza Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku.

Dwie decyzje w jednej kopercie od ZUS

Nowością od kilku lat jest to, że decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz trzynastej emerytury są wysyłane razem, w jednej kopercie. Ma to na celu uproszczenie kontaktu z klientami i ograniczenie liczby przesyłek. Dzięki temu seniorzy otrzymują wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu i czasie. Takie rozwiązanie przynosi również wymierne oszczędności dla finansów publicznych.

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków przez emerytów i rencistów. W przesłanych decyzjach ZUS zawarł już zwaloryzowane kwoty brutto, a także informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczce na podatek dochodowy.

W przesłanych decyzjach jest podana już zwaloryzowana kwota brutto oraz wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 procent. W wyniku tegorocznej waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły do 1 978,49 zł brutto. Zwiększyły się także kwoty dodatków, takich jak dodatek pielęgnacyjny, który od marca wynosi 366,68 zł, oraz dodatek dla sieroty zupełnej - 689,17 zł.

W kopercie, oprócz decyzji o waloryzacji, znalazła się także decyzja o przyznaniu trzynastej emerytury. W 2026 roku wysokość tego dodatkowego rocznego świadczenia wyniosła 1 978,49 zł brutto.

Co zrobić po otrzymaniu listu?

ZUS informuje, że tegoroczna akcja wysyłkowa została już zakończona. Wszystkie pakiety dokumentów zostały przekazane operatorowi pocztowemu i trafiły do adresatów w całym kraju. "Coroczna wysyłka listów z kwotami wypłacanych przez nas świadczeń po marcowej waloryzacji to nasz ustawowy obowiązek" - podkreśla rzeczniczka ZUS.

Otrzymaną korespondencję z ZUS warto uważnie przeczytać. Zawarte w niej informacje pozwolą na dokładne sprawdzenie wysokości świadczeń oraz upewnienie się, że wszystkie należne środki zostały prawidłowo naliczone. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań można skontaktować się z infolinią ZUS lub udać się do najbliższej placówki.



