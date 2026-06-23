Małopolska policja zatrzymała 13 osób podejrzanych o wyłudzenie co najmniej 2,3 miliona złotych z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Grupa działała w czasie pandemii Covid -19 wykorzystując fikcyjne spółki i tzw. "słupy", by nielegalnie pozyskać środki przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców.

/ Małopolska Policja / Facebook

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13 osób zostało zatrzymanych przez małopolskich policjantów w śledztwie dotyczącym wyłudzenia co najmniej 2,3 mln złotych z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii Covid - 19.

Jak ustalili policjanci, zatrzymani składali wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które istniały jedynie na papierze.

"Spółki tylko figurowały w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w rzeczywistości w ogóle nie prowadziły działalności" – przekazali śledczy.

Kluczową rolę w procederze odgrywały tzw. "słupy", czyli osoby, które zgadzały się pełnić funkcje prezesów zarządu w zamian za dostęp do rachunków bankowych.

Wyłudzone pieniądze znikały z kont

Po uzyskaniu środków z rządowego programu pieniądze trafiały na konta fikcyjnych spółek.

Następnie "słupy" pomagały w ukrywaniu wyłudzonych pieniędzy. Podczas przeszukań mieszkań podejrzanych, policjanci zabezpieczyli gotówkę oraz mienie na poczet grożącej grzywny.

W wyniku akcji 11 osób zostało objętych policyjnym dozorem, natomiast wobec dwóch sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Policja zapowiada dalsze czynności w sprawie i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.