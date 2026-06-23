Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu polskich uczelni technicznych. Zestawienie przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Stołeczna uczelnia zwyciężyła także rok i dwa lata temu.
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Uczelnie techniczne plasują się wysoko w rankingu ogólnym. Politechnika Warszawska ustępuje w nim jedynie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Warszawskiemu.
Patrząc na zestawienie uczelni czysto technicznych, za stołeczną politechniką uplasowały się kolejno:
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
- Politechnika Gdańska,
- Politechnika Wrocławska,
- ex equo Politechnika Łódzka i Politechnika Śląska.
Na dalszych miejscach są m.in. uczelnie z Poznania, Krakowa, Warszawy, Lublina, Szczecina czy Białegostoku.
Co ciekawe, Politechnika Warszawska znalazła się na drugim miejscu (za Uniwersytetem Warszawskim), jeśli chodzi o warunki kształcenia. W tej kategorii brano pod uwagę liczebność grup czy dostępność kadry.
Krakowska AGH, ex equo z Politechniką Lubelską, zajęły za to pierwsze miejsce w kategorii wynalazczość. Tutaj brano pod uwagę patenty, wdrożenia i transfer technologii.
Fundacja Edukacyjna Perspektywy przygotowała także zestawienie dotyczące tego, gdzie najlepiej studiować poszczególne kierunki. Patrząc na te techniczne, na Politechnice Warszawskiej najlepiej studiować: AI&Data Science, biotechnologię, budownictwo, energetykę, geodezję i kartografię, informatykę, inżynierię materiałową, lotnictwo i kosmonautykę, transport czy zarządzanie i inżynierię produkcji.
- Architekturę najlepiej oceniono na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Krakowskiej.
- Automatykę i robotykę na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Śląskiej.
- Elektronikę i telekomunikację, elektrotechnikę, fizykę techniczną, górnictwo i geologię, inżynierię biomedyczną, mechanikę i budowę maszyn, mechatronikę na AGH.
- Inżynierię chemiczną, technologię chemiczną na Politechnice Wrocławskiej.
- Inżynierię środowiska na Politechnice Gdańskiej.
- Logistykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.