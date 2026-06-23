Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu polskich uczelni technicznych. Zestawienie przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Stołeczna uczelnia zwyciężyła także rok i dwa lata temu.

Politechnika Warszawska ponownie liderem wśród uczelni technicznych (Zdjęcie ilustracyjne) / Paweł Wodzyński/Andrzej Banaś/Polska Press / East News

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Uczelnie techniczne plasują się wysoko w rankingu ogólnym . Politechnika Warszawska ustępuje w nim jedynie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Warszawskiemu.

Patrząc na zestawienie uczelni czysto technicznych, za stołeczną politechniką uplasowały się kolejno:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

Politechnika Gdańska,

Politechnika Wrocławska,

ex equo Politechnika Łódzka i Politechnika Śląska.

Na dalszych miejscach są m.in. uczelnie z Poznania, Krakowa, Warszawy, Lublina, Szczecina czy Białegostoku.

Co ciekawe, Politechnika Warszawska znalazła się na drugim miejscu (za Uniwersytetem Warszawskim), jeśli chodzi o warunki kształcenia. W tej kategorii brano pod uwagę liczebność grup czy dostępność kadry.

Krakowska AGH, ex equo z Politechniką Lubelską, zajęły za to pierwsze miejsce w kategorii wynalazczość. Tutaj brano pod uwagę patenty, wdrożenia i transfer technologii.

Gdzie najlepiej na techniczne kierunki studiów?

Fundacja Edukacyjna Perspektywy przygotowała także zestawienie dotyczące tego, gdzie najlepiej studiować poszczególne kierunki. Patrząc na te techniczne, na Politechnice Warszawskiej najlepiej studiować: AI&Data Science, biotechnologię, budownictwo, energetykę, geodezję i kartografię, informatykę, inżynierię materiałową, lotnictwo i kosmonautykę, transport czy zarządzanie i inżynierię produkcji.