W kościele w Ibadan, na południowym zachodzie Nigerii, odbyła się ceremonia, która na długo zapisze się w pamięci lokalnej społeczności. Dwie pary bliźniąt - bracia Oguntoye i siostry Adediran - powiedziały sobie sakramentalne „tak” podczas wspólnego ślubu.

Ślub dwóch par bliźniąt / OLYMPIA DE MAISMONT/AFP/East News / East News/AFP

"To małżeństwo wydaje się być zaaranżowane przez Boga"

W miniony weekend kościół w Ibadan rozbrzmiewał radosnym śmiechem. Goście, którzy zebrali się na uroczystości, byli świadkami wydarzenia niezwykłego nawet jak na Nigerię, słynącą z wysokiego wskaźnika urodzeń bliźniąt. Bracia bliźniacy Taiwo i Kehinde Oguntoye poślubili siostry bliźniaczki Taiwo i Kehinde Adediran. Bracia są bliźniakami dwujajowymi, a siostry jednojajowymi.

Społeczność Jorubów, zamieszkująca południowo-zachodnią Nigerię, od wieków otacza bliźnięta szczególną czcią.

Znamy wiele bliźniąt, ale to małżeństwo wydaje się być zaaranżowane przez Boga - mówił Taiwo Oguntoye w rozmowie z BBC Yoruba w dniu ślubu. Zdradził też, że obie pary chciałyby mieć bliźnięta. Marzymy o tym, to jest pragnienie naszego serca - dodawał.

Historia miłości, która dojrzewała latami

Bracia bliźniacy poślubili siostry bliźniaczki / OLYMPIA DE MAISMONT/AFP/East News / AFP/EAST NEWS

Miłość, która połączyła rodzeństwa Oguntoye i Adediran, nie narodziła się od razu. Ich drogi skrzyżowały się dekadę temu na Uniwersytecie w Ibadanie. To właśnie tam pewna wykładowczyni zasugerowała braciom, że powinni poznać siostry bliźniaczki.

Początkowo siostry Adediran nie były zainteresowane spotkaniem. Zamiast miłości narodziła się przyjaźń, która przetrwała próbę czasu i odległości. Siostry wyjechały za granicę na studia, a bracia podróżowali i pracowali w różnych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki. Dopiero po latach ich drogi znów się zeszły i pojawiło się uczucie.

"Nawet członkowie rodzin czasem je mylą"

Bracia są bliźniakami dwujajowymi i różnią się nieco wyglądem, ich żony - jednojajowe bliźniaczki - są niemal identyczne. Nasze żony są tak do siebie podobne, że nawet członkowie ich rodzin czasami je mylą. My ich nie mylimy, znamy nasze żony bardzo dobrze - zapewnia Kehinde Oguntoye.

Obie pary podkreślają, że mają podobne osobowości. Mimo bliskości i wyjątkowej więzi, każda para zamierza jednak mieszkać osobno.