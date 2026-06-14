Szybszy dojazd nad Bałtyk, wygodne połączenia na Mazury i dodatkowe składy w Tatry. Tak w skrócie wygląda nowy, letni rozkład jazdy PKP Intercity. Od połowy czerwca przewoźnik uruchomi o 46 połączeń dziennie więcej niż przed rokiem. Zmiany obejmują nie tylko wydłużone trasy najpopularniejszych pociągów Pendolino, ale też rewolucyjne nowości w ruchu międzynarodowym i regionalnym.

Letni rozkład jazy PKP Intercity 2026: Nowe trasy nad morze, w góry i na Mazury / Shutterstock

PKP Intercity startuje z rekordowym wakacyjnym rozkładem już od 14 czerwca.

Pendolino po raz pierwszy pojedzie bezpośrednio z Bielska-Białej do Ustki i z Zakopanego do Kołobrzegu - szybki i wygodny dojazd nad morze i w góry.

Adriatic Express wraca i kursuje 6 razy w tygodniu, a nowością jest bezpośredni wagon do słoweńskiego Kopru - idealne na zagraniczne wakacje.

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Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity, który zacznie obowiązywać już od 14 czerwca, przynosi podróżnym niespotykane dotąd możliwości. Na polskie tory wyjedzie aż 560 pociągów w ciągu doby - to najwyższa liczba w historii przewoźnika. Porównując z ubiegłorocznym sezonem, liczba połączeń wzrosła aż o 46. PKP Intercity odpowiada w ten sposób na rosnące zainteresowanie podróżami po kraju i za granicę, a także na potrzeby osób planujących wakacyjny wypoczynek w najatrakcyjniejszych miejscowościach turystycznych.

Letni rozkład jazy PKP Intercity 2026: Nowe trasy i wydłużone relacje

W tym roku szczególną uwagę zwracają nowości w siatce połączeń najnowocześniejszymi składami. Po raz pierwszy bezpośrednio z Bielska-Białej do Ustki pojedzie pociąg Express InterCity Premium (Pendolino), który umożliwi komfortową podróż nad Bałtyk mieszkańcom południowej Polski. Dzięki wydłużeniu tej relacji z Gdyni, pasażerowie z Bielska-Białej i Katowic zyskają szybkie i wygodne połączenie do jednego z najpopularniejszych nadmorskich kurortów. Czas przejazdu z Warszawy Centralnej do Ustki wyniesie poniżej 5 godzin.

Dodatkowa para Pendolino połączy Zakopane z Kołobrzegiem, zatrzymując się m.in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Gdyni. To rozwiązanie szczególnie docenią osoby planujące podróż z południa Polski nad morze.

Wydłużona zostanie także trasa pociągu Pendolino z Warszawy do Świnoujścia. Skład wyruszy ze stolicy o godzinie 16:00 i dotrze do celu o 21:28, zapewniając szybki i wygodny dojazd do zachodniopomorskiego kurortu.

Adriatic Express wraca na tory

Miłośnicy zagranicznych podróży z pewnością ucieszą się z powrotu Adriatic Express do Rijeki. Ten popularny pociąg wyrusza na swoją trasę już 26 czerwca i będzie kursował aż 6 razy w tygodniu - o dwa razy częściej niż przed rokiem. W drodze do słoweńskiego wybrzeża skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię.

Nowością jest możliwość bezpośredniego dotarcia do Kopru - największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączona grupa wagonów, która pojedzie prosto do Kopru, co znacząco ułatwi podróż nad Adriatyk.

Letni rozkład jazy PKP Intercity 2026: Nad morze szybciej i wygodniej

Wakacyjny rozkład PKP Intercity to także szereg nowych połączeń do nadbałtyckich kurortów. Nowością będzie niedzielny EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy IC Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu, który zatrzyma się po drodze m.in. w Poznaniu. Pociąg EIC Posejdon połączy Kraków z Kołobrzegiem, a każdego dnia w Trójmieście zatrzyma się aż 114 pociągów PKP Intercity. W czasie długich weekendów liczba ta wzrośnie nawet do 122 połączeń na dobę.

Podróż pociągiem na Hel stanie się jeszcze prostsza dzięki nowym i wydłużonym relacjom. Szybki EIC Neptun połączy Kraków z Helem przez Warszawę, a tradycyjny EIC Jantar jak co roku wyruszy ze stolicy, zatrzymując się w najważniejszych miejscowościach Półwyspu Helskiego. Dodatkowo, ekonomiczne połączenia zapewnią pociągi TLK Wydmy, TLK Korsarz, IC Artus i IC Żeglarz, łączące południe i zachód Polski z nadmorskimi miejscowościami.

Na odcinku Łeba - Lębork, gdzie trwają prace modernizacyjne, zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa dla 5 par pociągów, z czego 2 pary będą skomunikowane z Pendolino w Lęborku.

Letni rozkład jazy PKP Intercity 2026: Mazury, Warmia i Podlasie - szybciej i częściej

Wakacje 2026 to również czas historycznego powrotu kolei do Łomży - po raz pierwszy od ponad 30 lat mieszkańcy miasta będą mogli wybrać się w podróż pociągiem na trasie Białystok - Olsztyn - Białystok. Rekordowa liczba połączeń czeka także na pasażerów podróżujących z Olsztyna przez Giżycko do Białegostoku - aż 6 pociągów dziennie, czyli trzykrotnie więcej niż dotychczas.

Nowe i wydłużone relacje obejmują pociągi IC Mamry, IC Niegocin, IC Ukiel i IC Słowacki, które połączą Wrocław i Poznań z Mazurami, a także IC Stańczyk, kursujący z Pisza przez Olsztyn i Trójmiasto do Szczecina. Dzięki modernizacji odcinka Ełk - Korsze, pociągi prowadzone lokomotywą EU160 osiągają prędkość do 160 km/h, co znacząco skraca czas przejazdu na mazurskich trasach.

Letni rozkład jazy PKP Intercity 2026: Południe Polski i nowe połączenia międzynarodowe

W sezonie letnim do Zakopanego pojadą dwa dodatkowe pociągi ekonomiczne: TLK Kozica z Poznania i TLK Małopolska z Trójmiasta, z wydłużoną relacją do stolicy Tatr. Codziennie będzie kursował również TLK Planty na trasie Kraków - Wrocław przez Rybnik.

Od 21 lipca podróżni korzystający z pociągów na trasie Warszawa - Przemyśl - Warszawa (IC San i IC Witos) zyskają krótszy czas przejazdu do Rzeszowa - podróż potrwa tylko 3 godziny i 40 minut.

Nowością dla mieszkańców Krakowa będzie czwarte już połączenie międzynarodowe do stolicy Czech. Pociąg IC Olza pojedzie do Pragi, zatrzymując się m.in. w Oświęcimiu, Czechowicach-Dziedzicach, Zebrzydowicach i Bohuminie.