Litewski rząd premier Ingi Ruginiene podał się we wtorek do dymisji po zmianach w koalicji rządzącej. Stanowisko szefa rządu ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkeviczius.

Ustępująca premier Litwy Inga Ruginiene / Toms Kalnins / PAP/EPA

Gabinet Litwy kierowany przez Ingę Ruginiene podał się do dymisji po zmianach w koalicji rządzącej.

Nowa koalicja obejmuje Litewską Partię Socjaldemokratyczną, Związek Demokratów "W imię Litwy", frakcję Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin.

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Pomimo wszystkich trudności mamy powody do dumy, a każdy z was wniósł znaczący wkład w dobrobyt naszego państwa i poprawę życia ludzi - powiedziała premier Ruginiene podczas ostatniego posiedzenia rządu.

Mindaugas Sinkeviczius nowym premierem?

Uchwała o dymisji, którą zatwierdzono jednogłośnie, zostanie przekazana prezydentowi Gitanasowi Nausedzie. Następnie szef państwa powierzy dotychczasowemu gabinetowi dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu.

Zgodnie z konstytucją w ciągu 15 dni prezydent przedstawi parlamentowi kandydata na nowego premiera. Na mocy porozumienia nowej większości stanowisko to ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkeviczius.

Po zatwierdzeniu przez Sejm nowy premier będzie miał maksymalnie 15 dni na przedstawienie składu rządu oraz jego programu, uzgodnionych z prezydentem.

Skład nowej koalicji

Nowa większość parlamentarna powstała po zerwaniu przez socjaldemokratów współpracy z ugrupowaniem Świt Niemna. W skład nowej koalicji weszły Litewska Partia Socjaldemokratyczna, Związek Demokratów "W imię Litwy", a także sejmowa frakcja Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin, tworzona m.in. przez trzech posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin. Nowa większość posiada 75 mandatów w 141-osobowym parlamencie.

Zgodnie z umową koalicyjną, w nowym rządzie zmieni się co najmniej kilkoro ministrów. Demokraci, którzy dołączyli do koalicji, obejmą resorty rolnictwa, energetyki i zdrowia, natomiast socjaldemokraci przejmą kierownictwo w ministerstwie środowiska. Ruginiene ma zostać ministrą pracy i opieki społecznej.

Po wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych jesienią 2024 r., socjaldemokraci utworzyli koalicję z populistycznym Świtem Niemna oraz Związkiem Demokratów "W imię Litwy". Jesienią ubiegłego roku dokonano jednak zmian, zastępując demokratów frakcją Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin. Rada Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej podjęła 6 czerwca br. ponowną decyzję o zmianie składu koalicji rządzącej. Wykluczono z niej wówczas Świt Niemna, a do rozmów koalicyjnych zapraszano ponownie Związek Demokratów "W imię Litwy".