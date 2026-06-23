Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest najlepszą uczelnią medyczną w Polsce - tak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw 2026. Ranking uwzględnia wszystkie, z wyjątkiem artystycznych, szkoły wyższe w kraju, posiadające co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W tym artykule znajdziesz listę 9 najlepszych uczelni medycznych w kraju. Sprawdź, gdzie warto studiować.
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W tegorocznym rankingu dwa największe polskie uniwersytety - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - uplasowały się na pierwszym miejscu ex aequo. To potwierdza ich niezmiennie wysoką pozycję w krajowym systemie edukacji.
Wśród uczelni zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie.
Ranking Perspektywy 2026 uwzględnia także zestawienie najlepszych uczelni medycznych.
Na szczycie znalazł się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który wyprzedził Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Oto 9 najlepszych uczelni medycznych w Polsce:
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
- Gdański Uniwersytet Medyczny
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi
- Warszawski Uniwersytet Medyczny
- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
- Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Ranking Perspektywy 2026 to nie tylko lista uczelni, ale także zestawienie najlepszych kierunków studiów w Polsce. Autorzy rankingu podkreślają, że jest to "najbardziej kompletna i aktualna mapa polskiego szkolnictwa wyższego".
Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2026 dostępne są na stronie internetowej ranking.perspektywy.pl.
Fundacja Edukacyjna Perspektywy od lat zajmuje się wspieraniem i promocją edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. W jej władzach zasiadają obecni i byli rektorzy polskich uczelni oraz osoby zaangażowane w rozwój edukacji.
Fundacja organizuje debaty, seminaria oraz prowadzi kampanie informacyjne dla maturzystów i studentów w całej Polsce. Publikuje także ogólnopolskie rankingi uczelni i szkół średnich.