Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest najlepszą uczelnią medyczną w Polsce - tak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw 2026. Ranking uwzględnia wszystkie, z wyjątkiem artystycznych, szkoły wyższe w kraju, posiadające co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W tym artykule znajdziesz listę 9 najlepszych uczelni medycznych w kraju. Sprawdź, gdzie warto studiować.

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W tegorocznym rankingu dwa największe polskie uniwersytety - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - uplasowały się na pierwszym miejscu ex aequo. To potwierdza ich niezmiennie wysoką pozycję w krajowym systemie edukacji.  

Wśród uczelni zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie.

Najlepsze uczelnie medyczne w Polsce

Ranking Perspektywy 2026 uwzględnia także zestawienie najlepszych uczelni medycznych. 

Na szczycie znalazł się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który wyprzedził Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

Oto 9 najlepszych uczelni medycznych w Polsce: 

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ranking Perspektywy 2026 to nie tylko lista uczelni, ale także zestawienie najlepszych kierunków studiów w Polsce. Autorzy rankingu podkreślają, że jest to "najbardziej kompletna i aktualna mapa polskiego szkolnictwa wyższego".

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2026 dostępne są na stronie internetowej ranking.perspektywy.pl.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy od lat zajmuje się wspieraniem i promocją edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. W jej władzach zasiadają obecni i byli rektorzy polskich uczelni oraz osoby zaangażowane w rozwój edukacji.

Fundacja organizuje debaty, seminaria oraz prowadzi kampanie informacyjne dla maturzystów i studentów w całej Polsce. Publikuje także ogólnopolskie rankingi uczelni i szkół średnich.

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