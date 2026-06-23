Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest najlepszą uczelnią medyczną w Polsce - tak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw 2026. Ranking uwzględnia wszystkie, z wyjątkiem artystycznych, szkoły wyższe w kraju, posiadające co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W tym artykule znajdziesz listę 9 najlepszych uczelni medycznych w kraju. Sprawdź, gdzie warto studiować.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest najlepszą uczelnią medyczną w Polsce / Shutterstock

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W tegorocznym rankingu dwa największe polskie uniwersytety - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - uplasowały się na pierwszym miejscu ex aequo. To potwierdza ich niezmiennie wysoką pozycję w krajowym systemie edukacji.

Wśród uczelni zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie.



Najlepsze uczelnie medyczne w Polsce

Ranking Perspektywy 2026 uwzględnia także zestawienie najlepszych uczelni medycznych.

Na szczycie znalazł się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który wyprzedził Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Oto 9 najlepszych uczelni medycznych w Polsce:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Gdański Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

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Ranking Perspektywy 2026 to nie tylko lista uczelni, ale także zestawienie najlepszych kierunków studiów w Polsce. Autorzy rankingu podkreślają, że jest to "najbardziej kompletna i aktualna mapa polskiego szkolnictwa wyższego".

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2026 dostępne są na stronie internetowej ranking.perspektywy.pl.



Fundacja Edukacyjna Perspektywy od lat zajmuje się wspieraniem i promocją edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. W jej władzach zasiadają obecni i byli rektorzy polskich uczelni oraz osoby zaangażowane w rozwój edukacji.