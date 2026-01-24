Rekordowa emerytura w Polsce wynosi aż 51,4 tys. zł brutto miesięcznie. Taką kwotę otrzymuje mężczyzna, który przepracował 67 lat – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei najniższa wypłacana emerytura to zaledwie 2 grosze. W marcu 2026 roku emerytów i rencistów czeka kolejna waloryzacja świadczeń.

Rekordowe i najniższe emerytury w Polsce

Według najnowszych danych ZUS, w grudniu 2025 roku najwyższa emerytura w Polsce wyniosła 51 400 zł brutto. Otrzymuje ją mężczyzna z imponującym stażem pracy - aż 67 lat.

Na drugim biegunie są tzw. "emerytury groszowe". Najniższa wypłacana przez ZUS emerytura to zaledwie 2 grosze. Tak niskie świadczenie otrzymuje kobieta, która przepracowała jeden dzień oraz mężczyzna z miesięcznym stażem pracy.

Coraz więcej emerytur groszowych

Z danych ZUS wynika, że liczba emerytur groszowych gwałtownie rośnie. W 2011 roku było ich 23,9 tys., a w 2024 roku już 433,1 tys. Stanowią one obecnie niemal 10 proc. wszystkich nowych emerytur.

Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku

W marcu 2026 roku emerytów i rencistów czeka coroczna waloryzacja świadczeń. Rząd zaproponował, by emerytury i renty wzrosły o co najmniej 4,9 proc. Oznacza to, że najniższa emerytura może wzrosnąć o 92,07 zł - z 1878,91 zł do 1970,98 zł brutto. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy po ogłoszeniu przez Główny Urząd Statystyczny danych o inflacji i wzroście wynagrodzeń za poprzedni rok.

Od 1 marca 2025 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1878,91 zł brutto. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1409,18 zł.

Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.