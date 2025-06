Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji Prawa bankowego, który uprości obsługę tzw. rachunków uśpionych oraz ułatwi spadkobiercom dostęp do środków pozostawionych przez zmarłych. Zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo środków na nieaktywnych kontach i skrócić czas oczekiwania na informacje dla rodzin zmarłych klientów banków.

Rząd wprowadził zmiany / Shutterstock

Zgodnie z projektem, jeśli przez pięć lat nie zostanie wykonana żadna operacja na rachunku bankowym lub koncie w SKOK-u - na przykład nie zostanie zlecony przelew - instytucja finansowa będzie zobowiązana sprawdzić w rejestrze PESEL, czy właściciel konta wciąż żyje. W przypadku stwierdzenia zgonu, bank lub kasa pozyska informację o dacie śmierci lub znalezienia zwłok.

Nowe przepisy mają umożliwić sprawne zakończenie prowadzenia nieaktywnych kont, co ograniczy ryzyko nieuprawnionego dostępu do środków. Zmiany będą również dużym ułatwieniem dla rodzin i spadkobierców - dzięki dostępowi do informacji z rejestru PESEL szybciej dowiedzą się, czy zmarły posiadał rachunki w konkretnej instytucji.

W praktyce oznacza to mniej formalności i uproszczone procedury dziedziczenia - bez konieczności żmudnego przeszukiwania wielu banków czy kas.

Część rządowego pakietu deregulacyjnego

W komunikacie po posiedzeniu rządu podkreślono, że projekt realizuje założenia polityki deregulacyjnej. Jej celem jest ograniczenie zbędnych formalności i poprawa efektywności działania administracji, także w sektorze finansowym.

Nowelizacja ma wejść w życie po trzech miesiącach od daty ogłoszenia ustawy.