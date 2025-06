To nie będzie spokojna noc w południowo-wschodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć silne opady deszczu, a nawet grad.

Nadciągają burze i ulewy. IMGW wydaje alerty (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wtorek w pogodzie upłynął spokojnie. Niestety ten spokój nie będzie trwał długo.

Na noc IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej części kraju.

Alertami objęto woj.:

lubelskie,

małopolskie,

podkarpackie,

śląskie,

świętokrzyskie,

południowo wschodnią część woj. mazowieckiego,

powiaty pajęczański i radomszczański w woj. łódzkim.

Mapa ostrzeżeń / IMGW /

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

Alerty - w zależności od miejsca - będą obowiązywały od 22 we wtorek do 7 rano w środę.

Jaka pogoda w środę?

W środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie po południu także z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe także burze. Prognozowana suma opadów na wschodzie do 15 mm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 14 do 19 stopni, tylko na zachodzie miejscami cieplej - do 20-21 stopni, na obszarach podgórskich Karpat około 13.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami także dość silny, w całym kraju porywisty, północno-zachodni. Porywy wiatru do 55 km, na wybrzeżu i na wschodzie do 65 km/h, a wysoko w górach do 70 km/h.