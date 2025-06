O ile wzrosną przyszłoroczne emerytury i renty? Na to pytanie będziemy mogli odpowiedzieć już niedługo, ponieważ rząd rozpoczął prace nad ustawą budżetową. Do 15 czerwca będzie musiał przedstawić m.in. wskaźniki dotyczące inflacji oraz podwyżek dla seniorów.

Waloryzacja emerytur w 2026 r. O ile więcej wpłynie do portfela? (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Z informacji, do których dotarł "Fakt", wynika, że resort rodziny, pracy i polityki społecznej oraz resort finansów przygotowują propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Ma ona przedstawiać stanowisko strony rządowej w negocjacjach w Radzie Dialogu Społecznego.

"Na podstawie założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji w 2026 r. wyniesie 105,5 proc." - wskazuje ministerstwo kierowane przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Praktycznie mogłoby oznaczać to, że waloryzacja emerytur w 2026 r. może wynieść tyle, ile w tym roku - 5,5 proc.

"Fakt" wyliczył, że minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1878 i 91 zł brutto wzrosłaby do 1981 zł i 25 gr.

"Tyle samo, co minimalna emerytura, wyniosłyby trzynastki i czternastki - rząd konsekwentnie zapewnia, że nie zamierza kasować tego wsparcia" - pisze dziennik, dodając jednocześnie, że przewidywana na przyszły rok niższa inflacja oznaczałaby, że waloryzacja emerytur w następnych latach byłaby znacznie skromniejsza. "Nie będzie też szans na to, by uruchomić drugą, zaliczkową, waloryzację w ciągu roku" - czytamy.

Czym jest waloryzacja?

Waloryzacja emerytur i rent to coroczna podwyżka świadczeń, która ma na celu ochronę ich realnej wartości przed inflacją. Wskaźnik waloryzacji ustalany jest na podstawie wzrostu cen towarów i usług oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Porównanie wskaźników waloryzacji z poprzednich lat

W ostatnich latach, w związku z wysoką inflacją, waloryzacje były rekordowo wysokie:

2025 r. - 5,5 proc.

- 5,5 proc. 2024 r. - 12,12 proc.

- 12,12 proc. 2023 r. - 14,8 proc.

- 14,8 proc. 2022 r. - 7,0 proc.

- 7,0 proc. 2021 r. - 4,24 proc.

- 4,24 proc. 2020 r. - 3,56 proc.

- 3,56 proc. 2019 r. - 2,86 proc.

Kiedy poznamy ostateczny wskaźnik?

Ostateczny wskaźnik waloryzacji na 2026 rok zostanie ogłoszony na początku 2026 roku, po publikacji danych o inflacji i przeciętnym wynagrodzeniu za 2025 rok przez GUS oraz po przyjęciu ustawy budżetowej.