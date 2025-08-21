Cena koszyka z podstawowymi zakupami wzrosła w lipcu o blisko 1 procent. Najnowsze zestawienie cen z największych sieci handlowych w Polsce pokazuje, że najbardziej zdrożały szampony i herbata. Tanieją za to warzywa sezonowe.

W lipcu najbardziej zdrożały szampony i herbata / Shutterstock

Codzienne zakupy podrożały w lipcu w 9 spośród 13 sieci handlowych w Polsce, a średnia cena koszyka zakupowego wzrosła miesiąc do miesiąca o 0,99 procent - wynika z raportu firmy ASM SFA, która analizuje ceny w polskich sklepach.

Autorzy raportu przypomnieli, że według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2025 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,1 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 0,3 proc.

„Choć dynamika cen spada, wciąż mamy do czynienia z podwyżkami w sklepach, co odczuwają klienci przy codziennych zakupach. Wynika to z rosnących kosztów pracy, transportu i energii, a także wahań cen w rolnictwie, które szczególnie mocno odbijają się na produktach świeżych"- czytamy w raporcie.

Co zdrożało najbardziej, a za co zapłacimy mniej?

Z raportu firmy ASM SFA wynika, że w lipcu br. wśród 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów najbardziej w ujęciu miesięcznym podrożał szampon do włosów - o 8,09 proc. i herbata - 5,35 proc.

Natomiast największe obniżki dotyczyły pomidorów - 13,44 proc.

"Różnice cen pomiędzy najdroższą i najtańszą siecią wynoszące prawie 71 zł pokazują, że konsumenci coraz chętniej porównują oferty i szukają oszczędności, a rywalizacja między kanałami sprzedaży będzie w kolejnych miesiącach narastać" - dodaje Kamil Kruk z ASM SFA.

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły z podstawowych kategorii obejmujących m.in.: nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemię gospodarczą, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe.

ASM SFA bada ceny 40 produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

