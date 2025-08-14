Inflacja w lipcu wyniosła 3,1 procent rok do roku - poinformował Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z czerwcem ceny wzrosły o 0,3 proc.

Inflacja w lipcu. GUS podał dane (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2025 r. wzrosły o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku - poinformował GUS.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc.

W lipcu - w porównaniu z poprzednim miesiącem - największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: mieszkania (o 0,6 proc.), rekreacji i kultury (o 2,3 proc.) oraz transportu (o 1, proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio po 0,16 p. proc. i 0,15 p. proc.

Niższe ceny w zakresie żywności (o 0,7 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc i 0,11 p. proc.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 4,7 proc.), mieszkania (o 3,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,5 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 5,8 proc.), wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 1,11 p. proc., 0,84 p. proc., 0,34 p. proc. i 0,33 p. proc.

Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,3 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,50 p. proc. i 0,05 p. proc.