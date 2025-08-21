Grupa Orlen wypracowała w pierwszym półroczu 2025 r. zysk netto na poziomie 5,93 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 3 mld zł rok do roku. Inwestycje koncernu sięgnęły blisko 14 mld zł i objęły kluczowe projekty wspierające transformację energetyczną.

Orlen z rekordowym zyskiem. Koncern podsumowuje pierwsze półrocze 2025 roku / Shutterstock

W opublikowanym w czwartek skonsolidowanym raporcie okresowym Grupa Orlen poinformowała, że jej zysk netto za pierwsze półrocze 2025 roku wyniósł 5 mld 932 mln zł. To o 3 mld 108 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w wysokości 3 mld 772 mln zł, wynik netto potwierdza stabilną kondycję finansową koncernu.

W drugim kwartale 2025 roku Orlen niemal podwoił zysk operacyjny EBITDA LIFO (zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i deprecjacją, jeden z najważniejszych wskaźników finansowych używanych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa), osiągając 9,2 mld zł. Przychody wyniosły 60,7 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej - 10,5 mld zł.

Inwestycje i transformacja energetyczna

W pierwszym półroczu 2025 roku Orlen zainwestował blisko 14 mld zł w strategiczne projekty rozwojowe, w tym w transformację energetyczną. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił, że koncern konsekwentnie realizuje zobowiązania, m.in. całkowicie rezygnując z importu ropy z Rosji. Obecnie wszystkie rafinerie Orlenu przerabiają surowiec pochodzący z innych regionów świata, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu.

Efektem inwestycji są m.in. kolejne wiatraki na pierwszej w Polsce farmie wiatrowej na Morzu Bałtyckim, z której już w przyszłym roku popłynie czysta energia elektryczna.

Orlen kontynuuje inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu. W czerwcu zakończono ostatni kontrakt na dostawy surowca ze wschodu, a obecnie w rafineriach Orlenu przerabiany jest surowiec z Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej, Morza Północnego, Afryki oraz obu Ameryk.

Koncern rozbudował także Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie, zwiększając jego przepustowość do 400 tys. ton LPG rocznie. Orlen inwestuje również w nowoczesne technologie, m.in. budowę dwóch instalacji wodorowych, na które przeznaczy niemal 2 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy.

Ireneusz Fąfara zwrócił uwagę, że Orlen oferował klientom najtańszą od trzech lat energię. Od lipca 7 mln Polaków oraz instytucje użyteczności publicznej otrzymują niższe o prawie 15 proc. rachunki za gaz, co oznacza nawet 1000 zł oszczędności rocznie.

Wiceprezes Orlenu ds. finansowych Magdalena Bartoś poinformowała, że 1 września spółka wypłaci akcjonariuszom rekordową dywidendę - 6 zł na jedną akcję, co łącznie oznacza prawie 7 mld zł.

Wyniki poszczególnych segmentów

W raportowanym okresie segment Upstream&Supply uzyskał zysk EBITDA na poziomie 3,5 mld zł, wyższy o 4,5 mld zł rok do roku. Średnia produkcja węglowodorów wyniosła 182 tys. kboe/d, z czego ponad 70 proc. stanowił gaz, a blisko 30 proc. ropa naftowa i LNG.

Segment Downstream osiągnął EBITDA LIFO na poziomie 2,2 mld zł, a rafinerie Orlenu przerobiły 9,8 mln ton ropy - o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Segment Energy wypracował zysk EBITDA na poziomie 2,2 mld zł, głównie dzięki zwiększonej dystrybucji gazu i energii elektrycznej oraz wyższej sprzedaży ciepła. Moc zainstalowana w Grupie Orlen wzrosła do 6,2 GWe, w tym w OZE o 0,6 GW rok do roku.

Segment Consumers&Products zanotował EBITDA w wysokości 2 mld zł, co oznacza wzrost o 363 mln zł rok do roku. Wzrosła sprzedaż gazu i energii elektrycznej, a na rynku elektromobilności - o ponad 70 proc.

Orlen to multienergetyczny koncern posiadający rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw w kilku krajach Europy. Rozwija segment wydobywczy, petrochemiczny i energetyczny, w tym odnawialne źródła energii. Planuje także rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.