Od 25 sierpnia wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu w rejonie mostu Kotlarskiego – informuje urząd miasta. Chodzi o ograniczenie prędkości i zawężenia pasów ruchu. Zmiany mają ograniczyć hałas generowany przez przejeżdżające pojazdy oraz poprawić bezpieczeństwo kierowców.

Most Kotlarski w Krakowie / Bogusław Świerzowski / krakow.pl /

Ważna informacja dla kierowców. Od poniedziałku, 25 sierpnia zostanie ograniczona prędkość przejazdu przez most Kotlarski, będą też miejscowe zawężenia pasów ruchu na moście.

Ograniczenia prędkości będą obowiązywać:

na moście Kotlarskim – do 40 km/godz.

przy zjeździe z mostu w ul. Podgórską – do 30 km/godz.

Taka organizacja ruchu potrwa do 31 marca 2026 r.

Zmiany mają przede wszystkim ograniczyć hałas generowany przez pojazdy.

Liczba przejeżdżających samochodów zwiększyła się bowiem znacznie, odkąd przeprawa jest objazdem dla remontowanego mostu Grunwaldzkiego.

Remont mostu Kotlarskiego w 2026 roku

Do grudnia most Kotlarski stanowić będzie jeden z objazdów mostu Grunwaldzkiego.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa chce skoordynować prace remontowe z innymi inwestycjami w mieście, tak aby rozpoczęły się po zakończeniu remontu mostu Grunwaldzkiego, a przed modernizacją ul. Starowiślnej.

Miasto uspokaja, że stan techniczny mostu Kotlarskiego jest na tyle dobry, że nie wymaga natychmiastowej interwencji, dlatego wymiana dylatacji, naprawa nawierzchni asfaltowej oraz odnowienie nawierzchni na chodnikach i ścieżkach rowerowych jest planowana na 2026 rok.







