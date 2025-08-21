Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami. Alerty obowiązują w czwartek i piątek w czterech województwach. Sprawdź, gdzie może być niebezpiecznie.

Zrzut ekranu / IMGW / Shutterstock

Ostrzeżenia IMGW przed deszczem i burzami dotyczą czterech województw.

Alertami II stopnia przed silnym deszczem z burzami objęto część woj. podkarpackiego (powiaty: brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, lubaczowski, łańcucki, przeworski, strzyżowski i rzeszowski) i woj. małopolskiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański).

IMGW poinformowało, że wysokość opadów miejscami osiągnie od 40 mm do 65 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 km/h.

Alerty obowiązywać będą od czwartku od godz. 11 lub 14, do piątku do godz. 11.

IMGW ostrzega przed burzami z deszczem / IMGW / Zrzut ekranu

Alertami I stopnia przed silnym deszczem z burzami objęto część woj. lubelskiego (powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski), podkarpackiego (powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, mielecki, niżański, a także powiat bieszczadzki, leski, przemyski i sanocki), woj. małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, myślenicki, suski, tarnowski i wielicki) oraz powiat żywiecki w woj. śląskim.

Według IMGW miejscami wysokość opadów osiągnie od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 km/h.

Ostrzeżenia obowiązywać będą od czwartku od godz. 11 lub 18, do piątku do godzin porannych.

Alert RCB do mieszkanców

W związku z sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców zagrożnych terenów alert o treści: "Uwaga! Dziś i jutro (21/22.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" .