Blik testuje nową funkcjonalność. Użytkownicy będą mogli otrzymywać przelewy w euro z niektórych europejskich systemów płatności mobilnych. Na razie rozpoczęła się pilotażowa faza projektu.

Blik testuje nowy program / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Blik uruchomił pilotażową fazę projektu umożliwiającego otrzymywanie przelewów w euro od użytkowników wybranych europejskich systemów płatności mobilnych.

Podczas konferencji Web Summit 2025 w Lizbonie zaprezentowano pierwszą testową transakcję peer to peer - przelew z portugalskiego MB Way na telefon klienta Santander Bank Polska zarejestrowany w Bliku.

Pilotaż obejmuje na początek przyjmowanie przelewów na telefon od użytkowników partnerskich systemów płatności mobilnych z Europy, w tym MB WAY, a w kolejnych etapach również Bizum (Hiszpania), Bancomat (Włochy) oraz Vipps (Skandynawia).

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

W środowym komunikacie Blik podał, że podczas konferencji Web Summit 2025 w Lizbonie zaprezentowano pierwszą, testową transakcję peer to peer z udziałem użytkowników Blika. Z portugalskiego systemu MB Way został wysłany przelew na telefon klienta Santander Bank Polska, którego numer jest zarejestrowany w usłudze Blik.

"Prezentacja przelewu na telefon z Portugalii do Polski rozpoczęła fazę pilotażową projektu związanego z włączeniem Blika do grona europejskich systemów płatności mobilnych, które umożliwiają wykonywanie przelewów na telefon pomiędzy ich użytkownikami. W pierwszym etapie pilotaż obejmuje przyjmowanie przelewów na telefon przez użytkowników Blika, a wysyłanych od użytkowników zarejestrowanych w partnerskich systemach płatności, działających w Europie - portugalskim MB WAY, a w dalszej kolejności także hiszpańskim Bizum, włoskim Bancomat i skandynawskim Vipps" - czytamy w komunikacie polskiej firmy.

Dodano w nim, że projekt rozwijany jest w ramach stowarzyszenia EuroPA, którego Blik jest członkiem od maja 2025 roku. Z komunikatu wynika, że w zasięgu systemów płatności mobilnych zrzeszonych w EuroPA już teraz jest ponad 100 milionów użytkowników z różnych krajów.

"Międzynarodowe przelewy na telefon, realizowane pomiędzy użytkownikami różnych systemów płatności mobilnych oparte są na systemie przelewów natychmiastowych SEPA Instant, obsługującym transfery pieniężne w euro. Program pilotażowy pozwala na identyfikację wszystkich wymogów technicznych, których spełnienie przez dostawców usług płatniczych w Polsce będzie niezbędne do realizacji przelewów na telefon pomiędzy użytkownikami europejskich systemów płatności mobilnych a użytkownikami Blika" - podano w komunikacie.

Blik poinformował także, że w projekcie bierze udział grupa klientów Santander Bank Polska. W ciągu kolejnych kilku tygodni grupa pilotażowa zostanie poszerzona o klientów banku PKO BP. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem usługi odbierania i wysyłania przelewów P2P EUR w aplikacji IKO.

Blik to system płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.