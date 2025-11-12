820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych zabezpieczyła policja po wtorkowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie. Były to race, petardy, petardy hukowe. W tym dniu w stolicy obowiązywał zakaz noszenia i posiadania środków pirotechnicznych, wydany przez wojewodę. Jedną z osób, które miały ze sobą race podczas tej uroczystości, był poseł Sławomir Mentzen. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział w TVP Info, że polityk Konfederacji zostanie rozliczony ze swojego działania.

Sławomir Mentzen z racą podczas Marszu Niepodległości / Radek Pietruszka / PAP

11 listopada w Warszawie obowiązywał zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych. Wprowadził go wojewoda mazowiecki. Mimo to wielu uczestników tego zakazu nie przestrzegało. Podczas przemarszu race były odpalane wielokrotnie.

Jedną z osób, która trzymała racę w dłoniach, był poseł Konfederacji Sławomir Mentzen. Sam zamieścił swoje zdjęcie na platformie X. Został też uchwycony przez fotoreportera PAP.