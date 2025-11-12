Dla jednych było to 100 tysięcy osób, dla innych 300 tysięcy. Ulicami Warszawy znów przeszedł Marsz Niepodległości. Jedno z haseł z marszu skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak. Szybko odpowiedziały mu posłanki Nowej Lewicy.

  • 11 listopada ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości, w którym - według różnych źródeł - wzięło udział od 100 do 300 tysięcy osób.
  • W wydarzeniu uczestniczyli czołowi politycy, w tym prezydent Karol Nawrocki, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider Konfederacji Krzysztof Bosak.
  • Krzysztof Bosak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie plakatu z Marszu Niepodległości z hasłami dotyczącymi demografii: "Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka. Demografia to przyszłość! Polski naród wymiera!".
11 listopada ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Choć nie brakowało incydentów, impreza uznana została za jedną z najspokojniejszych w ostatnich latach.

W marszu wzięło udział wielu polityków, m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie zabrakło także lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka.

To właśnie Bosak pokazał w mediach społecznościowych jeden z plakatów z marszu. "Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka" - głosi napis na plakacie podpisanym przez Młodzież Wszechpolską. "Demografia to przyszłość!", "polski naród wymiera!" - napisano na plakacie, przedstawiającym kobietę pchającą wózek z psem.

"Na Marszu Niepodległości nie brakuje trafnego przekazu. Bez młodego pokolenia nie ma przyszłości, a rodzina to fundament silnego narodu" - skomentował Bosak. 

Posłanki komentują

Pod wpisem Bosaka pojawiło się mnóstwo komentarzy. Głos zabrały m.in. posłanki Nowej Lewicy.

"Ogromnie trafny, rzesze kobiet dziś tłumnie odstawiły tabletki antykoncepcyjne pod wpływem jakże mocno do nich przemawiającego przekazu!" - drwiła Anna Maria Żukowska.

Znacznie dłuższy wpis zamieściła Katarzyna Kotula

"1. Wyśmiewanie kobiet z pewnością zachęci je do posiadania dzieci. 2. Jak się zmieszczą w życiu dzieci, to kot czy pies, też pewnie się zmieszczą. (Jeśli ktoś lubi). Szczególnie jeśli nie będą musieli żyć w patokawalerce. 3. Czy wszyscy mężczyźni biorący dziś udział w marszu, spełnili swój prodemograficzny obowiązek? Dlaczego oni nie są rozliczani z ilości posiadanych dzieci? 4. W taki sposób chcecie zachęcać Polaków to posiadania dzieci? Czym to się różni od idiotycznych artykułów medialnych hejtujących i obrzydzających macierzyństwo czy rodzicielstwo?" - napisała była minister do spraw równości. 