Dla jednych było to 100 tysięcy osób, dla innych 300 tysięcy. Ulicami Warszawy znów przeszedł Marsz Niepodległości. Jedno z haseł z marszu skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak. Szybko odpowiedziały mu posłanki Nowej Lewicy.

Krzysztof Bosak przemawia przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości / Radek Pietruszka / PAP

11 listopada ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości, w którym - według różnych źródeł - wzięło udział od 100 do 300 tysięcy osób.

W wydarzeniu uczestniczyli czołowi politycy, w tym prezydent Karol Nawrocki, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie plakatu z Marszu Niepodległości z hasłami dotyczącymi demografii: "Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka. Demografia to przyszłość! Polski naród wymiera!".

To właśnie Bosak pokazał w mediach społecznościowych jeden z plakatów z marszu. "Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka" - głosi napis na plakacie podpisanym przez Młodzież Wszechpolską. "Demografia to przyszłość!", "polski naród wymiera!" - napisano na plakacie, przedstawiającym kobietę pchającą wózek z psem.

"Na Marszu Niepodległości nie brakuje trafnego przekazu. Bez młodego pokolenia nie ma przyszłości, a rodzina to fundament silnego narodu" - skomentował Bosak.