W pierwszym półroczu 2025 roku Polacy wykonali za pomocą systemu BLIK aż 1,4 miliarda transakcji – o 24 procent więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość płatności przekroczyła 207 miliardów złotych.

BLIK cały czas rośnie - w pierwszej połowie 2025 roku użytkownicy wykonali aż 1,4 miliarda transakcji, co oznacza 24 proc. wzrost rok do roku.

Wartość płatności przekroczyła 207 miliardów złotych, a średnia wartość pojedynczej transakcji wyniosła 149 zł.

Najwięcej transakcji (47,5 proc.) to zakupy w internecie, których wartość wzrosła o 29 proc. do 102,4 miliarda złotych.

BLIK, czyli system płatności mobilnych obsługiwany przez Polski Standard Płatności, nie zwalnia tempa. Jak poinformowała Katarzyna Matuszczyk z zarządu Polskiego Standardu Płatności, w pierwszym półroczu 2025 roku użytkownicy wykonali aż 1,4 miliarda transakcji - to wzrost o 24 procent rok do roku. Łączna wartość płatności przekroczyła 207,3 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 31 procent w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku.

Nasi użytkownicy realizowali w pierwszym półroczu 2025 r. ponad 5 tys. transakcji na minutę - podkreśliła Katarzyna Matuszczyk. Średnia dzienna liczba operacji wyniosła 7,7 miliona, a przeciętna wartość pojedynczej płatności to 149 złotych.

E-commerce, przelewy na telefon i sklepy stacjonarne - jak płacimy BLIKIEM?

Wśród wszystkich transakcji BLIK-iem największy udział mają zakupy w internecie - stanowią aż 47,5 procent ogółu. Choć jest to nieco mniej niż w roku ubiegłym, to wartość płatności w kanale e-commerce sięgnęła imponujących 102,4 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 29 procent rok do roku. Łącznie wykonano blisko 662 miliony płatności online - o 22 procent więcej niż w poprzednim roku. Dziennie użytkownicy realizowali tu 3,7 miliona transakcji, a średnia wartość pojedynczej operacji wynosiła 155 złotych.

Na drugim miejscu uplasowały się przelewy na telefon - ich udział wzrósł do 25,5 procent wszystkich transakcji. W pierwszym półroczu 2025 roku wykonano aż 355 milionów takich przelewów, co stanowi wzrost o 25 procent rok do roku. Codziennie BLIK obsługuje 2 miliony przelewów na telefon, a średnia wartość jednej transakcji to 164 złote.

Na trzecim miejscu znalazły się płatności w sklepach stacjonarnych (24 procent udziału), a tuż za nimi płatności zbliżeniowe w sklepach (11,4 procent). Transakcje w bankomatach stanowiły 2,7 procent.

Moda, finanse, rachunki - co kupujemy przez BLIK?

Jak wynika z danych Polskiego Standardu Płatności, wśród transakcji e-commerce największą wartość generowały zakupy związane z modą, usługami finansowymi oraz opłacaniem rachunków. Jeśli chodzi o liczbę transakcji, dominowały zakłady bukmacherskie, usługi transportowe oraz ponownie - moda.

Kategoria dom i ogród charakteryzuje się najwyższym koszykiem zakupowym, 356 złotych, natomiast usługi transportowe to kategoria z najniższą wartością koszyka w wysokości 36 złotych - poinformowała Katarzyna Matuszczyk.

Sklepy stacjonarne i płatności zbliżeniowe - coraz większa popularność

W pierwszym półroczu 2025 roku użytkownicy BLIKa wykonali 338 milionów transakcji w sklepach stacjonarnych - to prawie o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Co ciekawe, już niemal połowę tych operacji stanowią transakcje w formule zbliżeniowej. Najczęściej z BLIKa w sklepach korzystali mieszkańcy województw mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Dziennie obsługiwano średnio 1,8 miliona transakcji, a wartość pojedynczej płatności wynosiła 58 złotych.

Liczba płatności zbliżeniowych sięgnęła 159 milionów, na łączną kwotę 7,3 miliarda złotych. Średnia wartość jednej takiej transakcji to 46 złotych.