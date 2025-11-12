Niecodzienne wydarzenia podczas konferencji klimatycznej COP30 w Belem w brazylijskiej Amazonii. Dziesiątki demonstrantów wdarły się do budynku. W starciach ucierpiało dwóch ochroniarzy - poinformował rzecznik ONZ.

Demonstranci wtargnęli na konferencję klimatyczną w brazylijskim Belem / Andre Borges / PAP/EPA

Dziesiątki demonstrantów wdarły się do budynku konferencji klimatycznej COP30 w brazylijskim Belem, położonym w Amazonii.

Wśród protestujących znaleźli się przedstawiciele społeczności rdzennych, którzy nieśli transparenty z hasłem: "Nasza ziemia nie jest na sprzedaż".

Podczas starć ucierpiało dwóch ochroniarzy - poinformował rzecznik ONZ.

Według agencji Reutera na teren obiektu siłą wdarła się grupa protestujących przedstawicieli społeczności rdzennych. Niektórzy mieli ze sobą transparenty z hasłem: "Nasza ziemia nie jest na sprzedaż".

Ochroniarzom udało się odepchnąć demonstrantów, a następnie zabarykadować wejście stołami. Delegatów poproszono o pozostanie w budynku i pozwolono im wyjść dopiero, gdy protestujący się rozeszli.

Jeden z ochroniarzy powiedział Reuterowi, że został uderzony ciężką pałeczką do gry na bębnach. Ochrona odebrała protestującym kilka pałek.

W konferencji COP30 uczestniczą tysiące delegatów ze 194 krajów.

Przedstawiciel ludu Tupinamba, jednej z rdzennych społeczności zamieszkujących Brazylię, powiedział, że jego grupa jest niezadowolona z tego, jak zarządzane jest ich terytorium. Nie możemy zjeść pieniędzy. Chcemy, by nasze ziemie były wolne od biznesu rolniczego, wydobycia ropy, nielegalnego górnictwa i wyrębu lasu - powiedział lider Tupinamba, posługujący się imieniem Gilmar.

Brazylijscy organizatorzy COP30 zapowiadali, że jednym z celów tegorocznej konferencji klimatycznej jest przyznanie głosu społecznościom rdzennym. Dziesiątki przywódców takich społeczności przybyły do Belem łodzią, by uczestniczyć w negocjacjach i zabiegać o większy udział w zarządzaniu lasami.