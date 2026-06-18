W piątek 19 czerwca litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,00 zł, benzyny 98 - 6,66 zł, a diesla - 6,20 zł - ogłosił minister energii. Oznacza to, że ceny maksymalne paliw będą niższe niż w czwartek.
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W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,06 zł, benzyny 98 - 6,72 zł, a oleju napędowego - 6,36 zł. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.
Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.