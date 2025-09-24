Król Tajlandii, Maha Vajiralongkorn, znany jako Rama X, jest obecnie najbogatszym monarchą na świecie. Jego majątek przekracza niebotyczne 43 miliardy dolarów, a liczba posiadanych przez niego nieruchomości, odrzutowców i jachtów może przyprawić o zawrót głowy.

Uroczystości z okazji 72. urodzin króla w grudniu 2024 roku / NARONG SANGNAK / PAP/EPA

Kiedy mówimy o bogactwie monarchów, wyobrażamy sobie pałace, klejnoty i dzieła sztuki. O niebotycznym majątku króla Tajów Ramy X pisze niemiecki Focus.de. Według informacji podanych przez portal monarcha może pochwalić się majątkiem przekraczającym 43 miliardy dolarów. W jego rękach znajduje się aż 17 000 nieruchomości, 38 prywatnych odrzutowców i 52 luksusowe jachty.

Rama X jest właścicielem aż 17 000 budynków - od luksusowych apartamentowców po historyczne pałace i nowoczesne wieżowce w Bangkoku. Dochody z wynajmu tych nieruchomości stanowią znaczącą część królewskiego majątku. Nieruchomości Ramy X to nie tylko mieszkania i domy - to także centra handlowe, biurowce i obiekty kulturalne.

52 jachty, 38 odrzutowców - to liczby, które wykraczają poza wyobrażenia przeciętnego człowieka. Król Tajlandii może w każdej chwili wyruszyć w dowolny zakątek świata - czy to na spotkania dyplomatyczne, czy na prywatny rejs po egzotycznych wodach.

Jachty Ramy X to pływające pałace, wyposażone w najnowocześniejsze technologie i luksusowe udogodnienia.

Królewska spuścizna zamiast biznesowej rewolucji

Majątek króla Vajiralongkorna nie jest efektem przedsiębiorczości czy technologicznej innowacji, jak w przypadku wielu współczesnych miliarderów. Rama X odziedziczył olbrzymią fortunę po swoim ojcu, Bhumibolu Adulyadeju, który przez siedem dekad cieszył się ogromnym szacunkiem wśród Tajów.

Urodzony w 1952 roku Vajiralongkorn jest jedynym synem spośród czwórki dzieci królewskiej pary - Bhumibola i Sirikit. Po ukończeniu podstawowej edukacji w Tajlandii, młody książę kontynuował naukę w prestiżowych szkołach w Wielkiej Brytanii i Australii. Swoją przyszłość wiązał z wojskiem - ukończył Królewską Akademię Wojskową Duntroon oraz zdobył tytuł licencjata z nauk wojskowych na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii.

W oficjalnej biografii podkreśla się jego umiejętności jako pilota helikoptera i myśliwca, a także doświadczenie bojowe zdobyte podczas walk z komunistycznymi partyzantami w Tajlandii w latach 70. XX wieku.

Król na własnych zasadach

Króla Rama X ze swoją kolejną żoną Srirasmi / RUNGROJ YONGRIT / PAP/EPA

Rama X znany jest również z burzliwego życia osobistego. Cztery małżeństwa, liczne romanse i publiczne rozstania - to tylko niektóre z epizodów, które trafiały na pierwsze strony tajlandzkich i światowych mediów. Jego pierwszą żoną była kuzynka, księżniczka Soamsawali, z którą ma córkę. Wkrótce potem związał się z aktorką Yuvadhidą, z którą doczekał się pięciorga dzieci. Związek ten jednak zakończył się głośnym rozstaniem i publicznym potępieniem przez monarchę.

Kolejną żoną została Srirasmi, dama dworu, z którą ma syna - księcia Dipangkorna. Ostatnie małżeństwo Vajiralongkorna to związek z Suthidą Bajrasudhabimalalakshaną, którą poślubił tuż przed swoją koronacją w 2019 roku, nadając jej oficjalny tytuł królowej.

Król Vajiralongkorn większość czasu spędza poza Tajlandią, najczęściej w Niemczech, gdzie posiada rezydencję. Jego styl życia, decyzje finansowe i relacje rodzinne nieustannie budzą emocje i rodzą pytania o przyszłość tajlandzkiej monarchii.