Niecodzienne zjawisko przyrodnicze z południowej Brazylii zaskoczyło naukowców i miłośników natury na całym świecie. Tysiące rzadkich sumów trzmielich (Rhyacoglanis paranensis) zostało sfilmowanych podczas wspinaczki na śliskie skały wodospadów rzeki Aquidauana. To pierwsza tego typu obserwacja w historii i prawdziwa gratka dla biologów.

/ Foto: shutterstock/ Journal of Fish Biology /

Przyroda potrafi zaskakiwać nawet najbardziej doświadczonych badaczy. To, co zaobserwowali przyrodnicy w Brazylii, już teraz uznawane jest za jedno z najbardziej spektakularnych odkryć ostatnich lat - tysiące niewielkich, pomarańczowo-czarnych sumów trzmielich wspinających się na skały o wysokości od jednego do nawet czterech metrów na obrzeżach wodospadu Sossego.

"Te odkrycia podkreślają znaczenie obserwacji terenowych w zrozumieniu ekologicznej roli małych ryb migracyjnych oraz ich potrzeb ochronnych, szczególnie w kontekście potencjalnych zagrożeń wynikających z fragmentacji siedlisk i budowy tam na rzekach" - mówią autorzy badania opublikowanego w prestiżowym "Journal of Fish Biology".

Wideo youtube

Nocna wspinaczka – strategia przetrwania?

Co sprawia, że sumy decydują się na tak ryzykowny wyczyn? Naukowcy są zgodni: to nie przypadek, lecz efekt naturalnej migracji. Wspinaczka rozpoczęła się na początku pory deszczowej, która dla wielu gatunków ryb jest sygnałem do rozpoczęcia wędrówki w górę rzeki w celu rozmnażania. Badacze zauważyli zarówno samce, jak i samice, z czego większość to dojrzałe osobniki gotowe do tarła.

Ciekawostką jest, że sumy wybierają na wspinaczkę specyficzną porę dnia. W gorące popołudnia chowają się w zacienionych miejscach pod skałami, a swoją niezwykłą podróż rozpoczynają dopiero pod wieczór, gdy słońce zaczyna zachodzić. W nocy na skałach tworzą się prawdziwe "rybie korki" - setki, a nawet tysiące osobników wspinają się jeden nad drugim, tworząc niesamowity, ruchomy dywan.

Jak sumy pokonują wodospady?

Wspinaczka po śliskich skałach to nie lada wyzwanie nawet dla zwierząt lądowych. Jak radzą sobie z tym sumy? Naukowcy z Brazylii dokładnie przyjrzeli się ich technice. Ryby szeroko rozstawiają swoje parzyste płetwy, mocno przywierają do podłoża i wykorzystują ruchy boczne oraz ogonowe, aby przesuwać się do przodu. Co więcej, posiadają specjalny mechanizm ssący, umożliwiający im przyczepianie się do płaskich, mokrych powierzchni - nawet tych, po których nieustannie spływa woda.

"Okazy Rhyacoglanis paranensis wspinające się po naszym plastikowym wiaderku pozostawionym na obrzeżach wodospadu Sossego" - napisali naukowcy, dołączając nagranie. Mieli bowiem okazję obserwować ryby nie tylko w naturalnych warunkach, ale również w kontrolowanym środowisku.

Wideo youtube

Sumy trzmiele to gatunek stosunkowo rzadko spotykany, zamieszkujący głównie szybko płynące rzeki Ameryki Południowej. Ich niezwykłe zachowania migracyjne były dotąd niemal całkowicie nieznane, a badania nad nimi utrudniał zarówno ich skryty tryb życia, jak i trudny dostęp do siedlisk. Co ciekawe, podczas obserwacji u boku sumów zauważono także trzy inne gatunki ryb, które również próbowały swoich sił we wspinaczce.