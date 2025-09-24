Program Dobry Start nie zwalnia tempa! W ramach tegorocznej edycji rodzice i opiekunowie uczniów otrzymali już niemal 4 miliony świadczeń 300 plus. Łączna kwota wsparcia przekroczyła 1,19 miliarda złotych. ZUS apeluje: wnioski można składać do końca listopada – nie przegapcie terminu!

Program Dobry Start rozdaje 1,19 miliarda złotych na wsparcie uczniów / Shutterstock

Dobry Start - wsparcie dla uczniów i rodziców

Początek roku szkolnego to dla wielu rodzin czas intensywnych przygotowań i sporych wydatków. Zeszyty, podręczniki, plecaki, przybory - lista zakupów wydaje się nie mieć końca. Od kilku lat polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie w postaci programu Dobry Start, popularnie nazywanego "300 plus". To jednorazowe świadczenie w wysokości 300 złotych, które można przeznaczyć na szkolną wyprawkę.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w tegorocznej edycji programu wypłacono już blisko 4 miliony świadczeń, a dokładnie - jak przekazał Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS - "Liczba wypłaconych świadczeń z programu Dobry Start od 1 lipca do 18 września br. wyniosła 3 mln 968 tys., a kwota wypłaconych świadczeń 1 mld 190 mln zł".

Kto może skorzystać z programu?

Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzicom i opiekunom uczniów uczących się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych. 300 plus mogą otrzymać także pełnoletni uczniowie niepozostający na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej.

Ważne! Wsparcie przysługuje na dziecko uczące się w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością - do 24. roku życia. Jak podkreśla ZUS, "wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym". Świadczenie nie przysługuje dzieciom uczącym się w zerówkach oraz studentom.

Jak złożyć wniosek? Wszystko online

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać wyłącznie elektronicznie - przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. W formularzu należy podać numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie, a także adres e-mail, numer telefonu oraz dane dzieci i szkół, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

Ostateczny termin na złożenie wniosku mija 30 listopada. Osoby składające wniosek we wrześniu, październiku lub listopadzie otrzymają świadczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia. Cała korespondencja dotycząca wniosku - w tym informacja o przyznaniu świadczenia, ewentualne wezwania do uzupełnienia dokumentów czy decyzje odmowne - trafia do skrzynki odbiorczej na profilu PUE ZUS.

300 plus bez względu na dochody

Jednym z największych atutów programu Dobry Start jest to, że świadczenie wypłacane jest niezależnie od dochodów rodziny. Każde dziecko spełniające określone kryteria wiekowe i edukacyjne może otrzymać wsparcie. To duży ukłon w stronę rodziców, dla których wydatki na wyprawkę szkolną są poważnym obciążeniem domowego budżetu.

Zmiany w programie od nowego roku szkolnego

Od roku szkolnego 2025/2026 w zasadach przyznawania 300 plus pojawi się jedna istotna zmiana. "Uchodźcy z Ukrainy otrzymują świadczenie pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty" - informuje ZUS.