Banany to jeden z najchętniej wybieranych owoców na świecie – są smaczne, zdrowe i łatwe do zabrania w drogę. Niestety, mają jedną wadę – bardzo szybko tracą świeżość i zaczynają brązowieć. Okazuje się, że wiele osób nieświadomie przyspiesza ten proces, popełniając prosty, ale kosztowny błąd.

Jak przechowywać banany, by dłużej były świeże? Unikaj tych 4 owoców! / Shutterstock

Banany - zdrowa przekąska na co dzień

Banany od lat królują na listach najpopularniejszych owoców na świecie. Są nie tylko smaczne, ale i bogate w cenne składniki odżywcze - potas, witaminę B6 czy błonnik. Idealnie sprawdzają się jako szybka przekąska dla dzieci, dorosłych, sportowców i osób dbających o linię. Jednak każdy miłośnik bananów zna ten problem - kupione w idealnym stanie owoce już po kilku dniach zaczynają pokrywać się brązowymi plamami, a ich smak staje się mniej apetyczny.

Dlaczego banany tak szybko się psują?

Sekret szybkiego dojrzewania bananów tkwi w ich wrażliwości na otoczenie. Wystarczy zostawić je w nasłonecznionym miejscu, w pobliżu źródła ciepła, czy - co najgorsze - w jednej misce z innymi owocami, by proces dojrzewania gwałtownie przyspieszył. Winowajcą jest gaz etylenowy, który uwalniają niektóre owoce. To właśnie on sprawia, że banany szybciej miękną i brązowieją.

Cztery owoce, których banany nie znoszą!

Eksperci nie mają wątpliwości - jeśli chcesz, by twoje banany dłużej zachowały świeżość, trzymaj je z dala od: jabłek, gruszek, awokado i brzoskwiń.

To właśnie te owoce wydzielają najwięcej etylenu, gazu odpowiedzialnego za przyspieszanie dojrzewania. Wspólne przechowywanie bananów z tymi owocami to prosty przepis na szybkie brązowe plamy i przejrzałą, miękką konsystencję.

Jak prawidłowo przechowywać banany?

Aby banany jak najdłużej zachowały świeżość, najlepiej trzymać je osobno, z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła. Doskonałym rozwiązaniem jest wykorzystanie specjalnego wieszaka lub haczyka na banany - dzięki temu owoce nie leżą na sobie, nie gniotą się i mają zapewniony swobodny przepływ powietrza. To prosty sposób, by uniknąć nieestetycznych siniaków i przyspieszonego dojrzewania.

Co zrobić, gdy banany już dojrzeją?

Jeśli widzisz, że twoje banany są już bardzo dojrzałe, możesz uratować je przed całkowitym przejrzeniem, wkładając do lodówki. Skórka może ściemnieć, ale miąższ pozostanie świeży nawet przez kilka dni.

Innym rozwiązaniem jest zamrożenie bananów - wystarczy obrać owoce, pokroić na plasterki i zamrozić na tacy, a następnie przełożyć do szczelnego pojemnika lub woreczka. Tak przygotowane banany świetnie sprawdzą się do smoothie, lodów czy wypieków.

Sposób na pokrojone banany - jak zapobiec brązowieniu?

Pokrojone banany bardzo szybko ciemnieją, przez co tracą na apetycznym wyglądzie. Na szczęście jest na to prosty trik - wystarczy skropić je sokiem z cytryny. Kwas obniża pH i spowalnia pojawianie się nieestetycznych plam. Pokrojone banany najlepiej przechowywać szczelnie owinięte folią spożywczą lub w zamkniętym pojemniku w lodówce - dzięki temu pozostaną świeże nawet przez 3-4 dni.

Dodatkowy patent - owiń szypułki folią!

Dzięki tym trikom twoje banany będą świeże nawet tydzień dłużej! / Shutterstock

Eksperci sugerują także, aby owinąć szypułki całych bananów folią aluminiową lub plastikową. Ten prosty trik ogranicza uwalnianie i rozprzestrzenianie się etylenu, dzięki czemu banany dojrzewają wolniej i zachowują świeżość przez dłuższy czas.