​Muzeum Historii Naturalnej w Londynie oficjalnie rozpoczęło świąteczny sezon, prezentując kultowego T. rexa w gigantycznym, bożonarodzeniowym swetrze. To już piąty rok, kiedy dinozaur staje się gwiazdą świątecznej wystawy, przyciągając tłumy odwiedzających.

/ Cover Images / East News

Muzeum Historii Naturalnej w Londynie rozpoczęło świąteczną kampanię 2025, prezentując T. rexa w ogromnym swetrze.

Kolekcja świątecznych swetrów dostępna jest w sklepach stacjonarnych oraz online, a dochód ze sprzedaży ma wesprzeć badania naukowe.

Nowością w tym roku są swetry dla psów, które pozwalają pupilom dołączyć do świątecznej zabawy.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Tyrannosaurus rex, będący jedną z największych atrakcji Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, już piąty rok z rzędu przywdział świąteczny sweter. Ta nietypowa tradycja zyskała ogromną popularność wśród odwiedzających.

Olbrzymi T. rex ubrany został w czerwony, specjalnie dla niego zaprojektowany bożonarodzeniowy sweter. Trzy i pół metrowy dinozaur nosi także czapkę świętego Mikołaja i rusza się w rytmie muzyki. Akcja ta rozpoczęła świąteczny sezon w muzeum i jest częścią kampanii promującej kolekcję swetrów dostępnych w sklepie muzealnym w znacznie mniejszych, ludzkich rozmiarach. Dochód uzyskany z ich sprzedaży wspierać będzie badania naukowe prowadzone przez muzeum oraz opiekę nad jego kolekcjami - powiedział londyński reporter RMF FM Bogdan Frymorgen.

Wideo youtube

Kolekcja dla całej rodziny

Kolekcja świątecznych swetrów dostępna jest zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Nowością są swetry dla psów, dzięki którym czworonożni przyjaciele mogą również wziąć udział w świątecznej zabawie. W ofercie znalazły się także skarpetki, szaliki oraz inne akcesoria.